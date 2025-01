Não só perca peso, estes 5 exercícios podem aumentar a massa muscular

Jacarta – Alcançar um corpo ideal com massa muscular saudável e perder peso podem parecer objetivos contraditórios.

No entanto, existem vários tipos de exercícios que podem ajudá-lo a conseguir ambos ao mesmo tempo. Ao envolver treino de força e queima de calorias, este exercício não só ajuda a queimar gordura corporal, mas também estimula o crescimento de músculos maiores e mais fortes.

Citando várias fontes, aqui estão cinco esportes que são eficazes para atingir esse objetivo:

Este esporte é a melhor maneira de construir músculos. Exercícios como agachamento, levantamento terra, supino e flexões são muito eficazes para fortalecer e modelar os músculos do corpo.

2. Exercícios de peso corporal

Flexões, flexões, quedas e estocadas são exercícios que dependem do peso corporal para aumentar a força e a massa muscular. Este exercício pode ser realizado em qualquer lugar sem a necessidade de equipamento.

3. CrossFit

CrossFit é um programa de treinamento intensivo que combina força e resistência física. Esse esporte envolve diversos movimentos, como levantamento de peso, corrida e treinamento funcional, que podem construir massa muscular.

4. Treinamento pliométrico

Os exercícios pliométricos (como saltos de caixa, burpees e agachamentos) usam movimentos explosivos que podem aumentar a força muscular, a potência explosiva e a massa muscular na parte inferior do corpo.

5. HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade)

Embora o HIIT seja frequentemente associado à queima de gordura, variações do HIIT com a adição de treinamento de força (como agachamentos, flexões ou balanços com kettlebell) podem ajudar a construir músculos enquanto aumentam o metabolismo.

A combinação do treinamento de força com a ingestão nutricional adequada, principalmente proteica, é muito importante no processo de aumento de massa muscular.