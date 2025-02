Não, Taecyoon não proporá a sua namorada em Paris

Cantor e ator sul -coreano Ok, o de Taechyoon Os fãs estavam no caos depois de imagens dele supostamente fazendo um Proposta de casamento para sua vida Ele se tornou viral nas redes sociais. TaeCyoon, que também faz parte do popular grupo K-pop, 14h, publicou uma declaração sobre rumores. Como tal, o cantor tem sido muito privado sobre sua vida de compromissos e não há detalhes sobre a identidade de sua namorada.

Aqui estão os detalhes dos rumores de propostas de Taecyon, bem como o que seus representantes compartilharam sobre isso.

TaeCyoon propôs sua namorada em Paris?

Não, ok, Taecyoon não proporá a sua namorada em Paris.

Numerosos fãs de cantores correram para as redes sociais recentemente depois que as fotos agora eliminadas dele se ajoelharam e dar a sua namorada um anel se tornou viral online. As fotos mostraram que o casal parou em frente à Torre Eiffel em Paris e abraçando. Enquanto os instantâneos apontavam uma proposta de casamento de Taecyeon, sua agência parecia descartar rumores.

De acordo com um relatório de SoompiAs imagens do cantor e sua namorada datam de 2024. Além disso, a agência de Taecyeon, 51k revelou em comunicado: “Essas fotos não foram tiradas como parte de uma proposta de casamento. As fotos, que foram tiradas no ano passado para comemorar o aniversário de sua namorada, infelizmente vazou e se estendiam entre as comunidades on -line.

A agência também disse que Ok Taecyeon e sua namorada ainda se fortalecem após anos de compromissos. No entanto, eles acrescentaram: “Embora acreditemos que possa se casar algum dia quando o momento estiver correto, não há planos imediatos para o casamento neste momento”.

O casal chegou às manchetes em junho de 2020, depois que seu relacionamento foi oficialmente confirmado pela agência de Taecyeon. PARA fonte Revelou na época que o cantor e o ator “está atualmente em um relacionamento com uma não -celebridade”. Além disso, eles pediram aos fãs que respeitem “sua privacidade pessoal”. Além disso, ok Taecyeon então compartilhou um Publicação do Instagram vá para o seu relacionamento.