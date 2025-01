Não transfira forças centrais das colinas de Uyok: moradores de Manipur pedem às autoridades

Pessoas de várias aldeias iniciaram uma manifestação instando as autoridades a não deslocarem as forças centrais das colinas de Uyok, onde foram relatados recentemente confrontos entre militantes e pessoal de segurança.

“Os aldeões de Thamnapokpi, Sanasabi e Yaingangpokpi, perto de Saibol, têm realizado um protesto no sopé das colinas Uyok desde segunda-feira à noite (6 de janeiro de 2025)”, disseram as autoridades.

Os aldeões temem que membros das forças centrais como a BSF e a CRPF, recentemente estacionadas na aldeia de Saibol, na fronteira com o distrito de Imphal East, possam ser removidos “sob pressão”, disseram as autoridades.

O superintendente da polícia do distrito de Kangpokpi foi ferido na noite de 3 de janeiro, quando uma multidão atacou seu escritório por causa do suposto fracasso do oficial em retirar a força central de Saibol. As organizações Kuki têm protestado contra a alegada acusação de lathi contra as mulheres por parte das forças de segurança no dia 31 de Dezembro naquela aldeia.

“Ouvimos relatos não confirmados de que as forças centrais estacionadas nas colinas de Uyok serão transferidas. Por isso, estamos acampando aqui para implorar à CRPF e à BSF que não sucumbam à pressão dos grupos Kuki”, disse Mangi Leima, um dos manifestantes.

Se as forças se retirarem de lá, bandidos armados atacarão novamente as aldeias, disse Leima.

No mês passado, eclodiram tiroteios entre supostos militantes tribais e forças de segurança depois de homens armados das suas posições nos arredores da aldeia de Saibol dispararem contra as aldeias baixas de Thamnapokpi e Sanasabi, ferindo quatro pessoas, incluindo um polícia.

Após o ataque armado, as forças centrais deslocaram-se para a aldeia de Saibol e desmantelaram bunkers ilegais.

Manipur tem sido atingida por confrontos étnicos entre as comunidades Kuki e Meitei desde maio de 2023, que deixaram mais de 250 mortos e milhares de desabrigados.