Não use crianças de forma alguma no palco: Unidade Distrital de Proteção à Criança emite aviso ao Coldplay antes do show em Ahmedabad

A Unidade de Proteção à Criança do Distrito de Ahmedabad emitiu um aviso ao cantor Chris Martin e aos organizadores do show do Coldplay, instruindo-os a não usarem crianças de forma alguma no palco durante o show agendado para janeiro no Estádio Narendra Modi de Ahmedabad. 25 e 26 de 2025.

Os organizadores também foram obrigados a garantir que nenhuma criança possa entrar no local do concerto sem protetores de ouvido ou proteção auditiva.

A Unidade destacou que níveis sonoros superiores a 120 decibéis durante o concerto podem representar riscos significativos para a saúde das crianças.

O não cumprimento destas directivas levará a uma acção rigorosa por parte da Unidade Distrital de Protecção Infantil em Ahmedabad.

O aviso foi emitido em resposta a uma denúncia apresentada por Pandit Rao Dharnevar, professor assistente de Sociologia em Chandigarh.

Em declarações à ANI, Dharnevar afirmou que envolver crianças em concertos com sons altos e luzes brilhantes pode prejudicar a sua saúde física e o desenvolvimento mental. Além disso, enfatizou o seu compromisso de tomar medidas semelhantes no futuro para salvaguardar os direitos das crianças.

Anteriormente, Pandit Rao Dharnevar também havia apresentado uma queixa contra o concerto de Ano Novo do cantor e ator Punjabi Diljit Dosanjh em Ludhiana.

Esta reclamação levou o vice-diretor do Departamento de Mulheres e Crianças do Governo de Punjab a emitir uma notificação formal ao comissário distrital de Ludhiana, instando-o a impedir o cantor de cantar certas músicas durante seu show ao vivo em 31 de dezembro de 2024.

O aviso pedia especificamente a proibição de músicas acusadas de promover o álcool, como ‘Patiala Pegg’, ‘5 Tara Theke’ e ‘Case (Jeeb Vicho Feem Labbiya)’, mesmo que suas letras fossem alteradas.

Dharnevar expressou preocupação com o impacto de tais canções, especialmente no público jovem e impressionável, especialmente quando crianças menores estão presentes.