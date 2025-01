Não use termos como “Black Sheep” e “Black Lists” – um guia para a polícia no Reino Unido

Os policiais são desencorajados de usar certas expressões para evitar a insensibilidade racial

Dizia -se que os policiais britânicos evitam usar expressão como “Ovelha negra” e “Lista negra” Devido à preocupação com a potencial insensibilidade racial. As recomendações fazem parte de um guia para diversidade, igualdade e envolvimento em nove páginas (DEI) que já haviam sido divididas por várias forças policiais, e a mídia britânica relatou no fim de semana.

Os críticos chamaram a iniciativa por um exemplo de cultura excessiva de infiltração despertada de instituições públicas.

Um documento, enviado para a polícia de Bedfordshire, Hertfordshire Constabulary e Cambridgeshire Constabulary, sugere que as condições como tais “Ovelha negra”, e “Lista negra” pode ser ofensivo para usar palavras “Preto” de uma maneira negativa. Outras recomendações incluem substituição “Mulher grávida” com “Pessoa grávida” a ser incluído para indivíduos transgêneros e não bínicos.

O guia aconselha uma consulta “fé,” que ele descreve como “Christian focou”, “ e sugere o uso de expressões neutras para reconhecer diferentes sistemas de crenças. Além disso, ele descreve a compreensão mais ampla do gênero, descrevendo -o como um “Construção social” Isso inclui um espectro mais amplo de identidade fora do binário homem-mulher.













A instrução também desencoraja as suposições sobre os indivíduos mais velhos “mal-humorado” ou conectar os sintomas da menopausa com as mulheres nos anos 50. Expressão “Adulto maduro” Também é marcado porque sugere potencialmente que as pessoas mais jovens são imaturas.

Um porta -voz de três forças policiais declarou que isso “Nossas forças servem comunidades diferentes e estamos felizes por termos uma força de trabalho inclusiva e culturalmente inteligente e investimos em treinamento para o desenvolvimento desse ethos em nossa força de trabalho”. O representante enfatizou que as diretrizes foram destinadas a ajudar os oficiais a identificar diferenças nas comunidades e tratar indivíduos com respeito.

Alguns oponentes afirmam que o foco no idioma trivializa mais questões ardentes. “A polícia deve estar resolvendo o crime e manter as pessoas seguras, não na implementação de códigos de linguagem que não fazem diferenças tangíveis em relação à comunidade”. O ex -policial disse ao telégrafo.

Festus Akinbusoye, o primeiro comissário britânico de polícia e crime negro e ex -PCC para a polícia de Bedfordshire, descreveu as diretrizes como “Completamente louco.” Ele fez perguntas sobre sua consistência, fazendo a pergunta de por que conceitos como “Raging” não estão incluídos se frases como “Lista negra” Eles se consideravam problemáticos. “Era que, além do que eu teria em mente ao servir como policial e comissário para o crime, eu faria perguntas sobre a necessidade e o envolvimento limitado deste documento” “” Akinbusoye acrescentou.













“Acho extremamente bravo que em todos os anos vimos os danos que a ideologia despertada havia causado para enviá -lo à polícia” “ James Esses, uma campanha e psicoterapeuta, disse condenando as recomendações. Declarado nessas condições como “Ovelha negra” e “Lista negra” Eles não têm origem racista, mas estão historicamente relacionados à escuridão ou à morte.

2024. As agências de inteligência dos EUA, incluindo a CIA, supostamente recomendadas para evitar um termo “Lista negra” por razões semelhantes.

Em 2022 para a polícia do Reino Unido, foi condenado a usar “Neutro nativo” As formas do endereço, não para chamar as pessoas de “senhor” ou “senhora”, de acordo com os materiais de treinamento distribuídos aos funcionários que ele viu no domingo pelo Daily Mail. A Câmara Alta do Parlamento também é alertada sobre o uso de expressões supostamente ofensivas, como “Man”, “Common Man” e “Labour”, de acordo com o “Guia Linguístico Inclusivo” que recebeu um Daily Mail no domingo.