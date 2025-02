Naomi Ackie, Bill Night e mais se juntam ao novo filme de ação de Jason Statham, o diretor revelou

Naomi Acka (Eu quero dançar com alguém, eles piscam duas vezes), Noite de Bill (Love in Reality, o primeiro presságio), Daniel Mays (o trabalho do banco) e o Bodhi Rae Breathnach (a captura) foram usados ​​para se juntar ao próximo e sem o título Jason Statham Action Movie, que entra na produção em algum momento em alguns Hora desta semana no Reino Unido e na Irlanda. O projeto vem do estudo de filme independente do Black Bear (Longlegs, Conclave).

Quem está envolvido no filme sem ação Jason Statham?

O filme sem ação será direcionado por Ric Roman Waugh De um roteiro escrito por Ward Parry, com revisões de Parry e Christian Contreras. Quanto mais detalhes sobre sua trama e os personagens ainda são secretos, mas Statham interpretará um homem para trás em direção aos fantasmas de seu passado violento. Além de liderar o elenco, Statham também está produzindo para a Punch Palace Productions, junto com John Friedberg para Black Bear, Brendon Boya (Kandahar) para Cinemachine e Jon Berg e Greg Silverman para empresas de debandada. É produzido por Teddy Schwarzman e Michael Heimler para o Black Bear.

Waugh é mais conhecido por suas frequentes colaborações com Gerard Butler em thrillers de ação quando Angel caiu, Groenlândia e Kandahar. Recentemente, a produção envolveu a próxima sequência de Desastres da Groenlândia: Migração, com Butler também para retornar. Enquanto isso, o filme mais recente de Statham foi o apicultor de David 2024 ontem. Além do filme sem título, eles o verão no thriller de ação de ontem, um trabalhador com Michael Pena e David Harbor, e o thriller de ação motim com Annabelle Wallis.