Naomi desafiou mais trabalhar para construir confiança no FM

O ministro da Justiça de Stortont, Naomi, há muito tempo é acusado não funcionando o suficiente para construir confiança no PSNI.

Durante as trocas de teste na assembléia, a dívida da EM atingiu o SDLP MLA Justin McNulty, fazendo com que ela use seu impacto mais para aumentar a representação nacionalista na polícia.

Long também disse a Jlas que estava preocupado com o impacto de que o recente ataque de Popew à polícia tinha um moral e emprego de policiais.

A recente fábrica de emprego da EMP viu quase 5.000 pedidos para se tornarem oficiais de estudantes.

Naomi há muito tempo disse para não interferir na independência operacional do PSNI (Liam McBurney / PA)

No entanto, as preocupações são expressas no número de candidatos da comunidade católica, com o principal policial Jon Boutcher disse que estava abaixo do que deveria ser.

Levantando a questão durante a questão ministerial na segunda -feira, Sr. McNulty disse: “Na última década, o número de policiais católicos foi parado em um quarto, apenas um quarto das forças e poderia começar a cair.

“Dado o seu partido, durante a maior parte da última década e meia do judiciário o segurou se você estivesse assumindo alguma responsabilidade por isso?”

Long respondeu que os antecessores do Sr. McNulty no SDLP lutaram para alcançar a independência operacional para o PSI.

Ela acrescentou: “Eu sempre convidei pessoas de todas as origens para aparecer, envolver -me no BOD e ser incluído na comunidade que é absolutamente vital.

“Eu encorajaria um membro a fazer o mesmo.

Justin McNulty desafiou o Ministro da Justiça a fazer mais para construir confiança do público na polícia (Oliver McVeigh / PA)

“Eu sei que existem muitos laços através de esportes e através da comunidade e eu imagino, como alguém que tem totalmente na minha comunidade pode ter um grande impacto em fazer com que os jovens encontrem e se juntassem ao PSNI”.

McNulty disse que era interessante que o ministro “seja responsabilidade de transmissão” sobre ele.

Ele acrescentou: “Como o divórcio da polícia e da justiça, seu departamento manteve a supervisão estratégica do sistema judicial.

“E seu partido privatizou com sucesso o emprego da posição do Ministro da Justiça, com exclusão de nacionalistas.

“Dados os desafios de confiança, financiamento policial e emprego, você pode e deve adquirir confiança do público na prioridade da polícia. Você não.

“Diga -nos o que o Ministro da Justiça agirá com urgência para garantir que a polícia reflita a empresa que serve”.

Long disse: “Tudo é nossa responsabilidade de formar uma comunidade. Qualquer pessoa que passe pela porta desta câmara é responsável por garantir que sua comunidade tenha confiança no PSNI.

“Não vou lavar minhas mãos dessa responsabilidade e espero que o SDLP não caia no caminho”.

Ela acrescentou que respeita a independência operacional dos principais policiais.

Long disse: “Não haveria nada tóxico para a polícia na Irlanda do Norte do que onde os políticos começam a se envolver em desvio na tomada de decisão operacional da PSN.

“Você tem um membro, com respeito, Sr. McNulty, no Comitê de Polícia. Sugiro que você converse com ele sobre como melhor construir confiança na FM da sua comunidade”.

Legh disse que teve conversas com o chefe de Polica Jon Boutcher da PSN (Jonathan McCambridge / PA)

O ministro também examinou e ataques a funcionários. Recentemente, nove oficiais ficaram feridos em um período de 48 horas em Derri e Strabane.

Ela disse: “Não acredito que ele seja aceitável em dizer na polícia da polícia da polícia que ele o atacará ao público, não aceitável.

“Deve haver uma responsabilidade nos membros do público que se comportaram mal com eles. É por isso que eu faço um projeto de lei mais tarde, fatores agravantes adicionais em torno de atacar alguém que traz serviço público ou é um funcionário público.

“Eu conversei com o principal policial nesse ponto, porque estou preocupado com a influência, tanto com a moralidade quanto o recrutamento.

“Ele estava muito claro de sua perspectiva, os lançamentos dos lançamentos quando alguém ataca o policial como uma daquelas coisas que acabou de acontecer no sistema acabou.

“Quando as pessoas atacam um policial, ele será tratado como um ataque e deve ser processado”.