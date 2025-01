Naomi Watts detalha um momento vergonhoso com o marido Billy Crudup

Atriz Naomi Watts Ele publicou recentemente suas memórias, ouso dizer: tudo o que ele gostaria de saber sobre a menopausa, na qual ela francamente discute as mudanças em sua vida. Durante sua aparição no show de Drew Barrymore, ela falou sobre o livro e sua primeira experiência sexual com o marido Billy Crudup, que ela era “vergonhosa”.

Naomi Watts descreve um momento vergonhoso com Billy Crudup

Naomi Watts apareceu no episódio de 27 de janeiro do programa Drew Barrymore e discutiu como ele estava lidando com as mudanças causadas pela menopausa. Lembrou -se de sua experiência sexual com seu eventual marido, Billy Crudup.

“Não vou envergonhá -lo e falar sobre isso em profundidade na televisão ao vivo, mas fiquei mortificado porque tinha meu patch”, disse Watts. “Se alguém usou um patch, você sabe que é muito pegajoso, o adesivo leva anos para descer”.

Watts estava falando sobre manchas transdérmicas da pele usadas para certos sintomas da menopausa. “Eu me desculpei (durante os momentos de intimidade com Crudup), corri para o banheiro e entrei em pânico, como, o que vou fazer? ‘”, Acrescentou a atriz do coração Huckabees. “E eu estou coçando …”

Watts mencionou que ele poderia ter “alguns deles de ambos os lados” e acrescentou que, enquanto ele demorava muito, Crudup a encontrou e perguntou: “‘Você está bem, você não é humorístico?'”

Durante a entrevista, Watts agiu sua resposta subsequente. Ela explicou a Krudup que estava na menopausa e estava recebendo tratamento. Ela disse a Crudup: “Eu tenho esse patch e o uso e deixo isso … estou velho, devo sair?”

O King Kong Star disse que Crudup lembrou que eles tinham a mesma idade e perguntou como ele poderia ajudar. O casal se casou desde junho de 2023. Inicialmente, eles começaram seu relacionamento em 2017, depois de trabalharem juntos na dramática série de Gypsy da Netflix.

Anteriormente, Watts estava em relações com Heath Ledger e Liev Schreiber e tem dois filhos com o último. Crudup saiu com Mary-Louise Parker e Claire Danes. Ele e Parker têm uma filha juntos.