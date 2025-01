Napolitano: Noem deveria responder como ela protegeria a FEMA da desinformação

A ex-secretária de Segurança Interna, Janet Napolitano, disse no domingo que Kristi Noem, escolhida pelo presidente eleito Trump para liderar o Departamento de Segurança Interna (DHS), deveria ser capaz de dizer como planeja proteger a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) da desinformação. .

Napolitano, numa entrevista no programa “Inside with Jen Psaki” da MSNBC, enfatizou que o DHS abrange agências além da segurança fronteiriça e da imigração, e disse que Noem deveria estar pronto para responder a uma ampla gama de perguntas na sua confirmação da audiência.

“Acho que você fez algumas perguntas básicas sobre o que entende sobre o Departamento de Segurança Interna e como priorizaria as muitas missões do departamento. E então tenho certeza que você receberá muitas perguntas sobre imigração e controle de fronteiras. Isso faz parte do trabalho, mas a FEMA também”, disse Napolitano, que serviu durante o primeiro mandato do ex-presidente Obama.

“Então, como você pretende proteger a FEMA da desinformação sobre alegações de que politizou o processo de ajuda, como vimos na Carolina do Norte no outono passado?”

Quando o furacão Helene atingiu a Carolina do Norte em Setembro, a FEMA renovou a sua página de “resposta a rumores” para combater a avalanche de desinformação, especialmente daqueles que afirmavam que a FEMA não tinha dinheiro para prestar assistência em caso de catástrofe.

Na altura, as autoridades expressaram preocupação de que tais alegações falsas dissuadissem as pessoas de obter a ajuda de que necessitavam e que estava disponível para elas.

Napolitano disse esperar que Noem receba perguntas sobre como ela protegerá a infraestrutura crítica do país contra ataques cibernéticos, que Napolitano disse “são muitos e variados, e se tornaram quase onipresentes”.

“Como você planeja se relacionar com a Casa Branca? Ele exercerá algum julgamento independente ou simplesmente fará o que os principais conselheiros do presidente lhe disserem? Napolitano continuou.

Napolitano disse que Noem deveria estar preparada para responder como planeja administrar um departamento tão grande.

“O departamento tem o tamanho de quase 10% da população total do seu estado e está espalhado por todo o país e também em muitos países estrangeiros. Que habilidades ou técnicas de gestão você pretende aplicar como secretário de gabinete?

