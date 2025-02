Nappa é considerado um símbolo de classe e elegância

Yakarta, Viva – A pele de nappa é um tipo de pele genuíno conhecido por suavidade, resistência e resultados finais mínimos. Tradicionalmente, essa pele é colorida e não recebe pigmentos coloridos adicionais em sua superfície.

As características naturais dessa pele se destacam, para que cada parte se torne única. Produzido a partir da camada de animal superior, mantendo a textura e o sinal originais, conforme citado no site Gentcreate.

Essa aparência natural, juntamente com a extraordinária suavidade que está melhorando com a idade, faz da pele da Nappa um material muito popular na indústria de luxo e moda. Não é de surpreender se for considerado um símbolo de classe e uma elegância extraordinária.

A pele de nappa é um couro genuíno que é conhecido por ser macio, flexível e forte porque vem da camada superior de animais, especialmente vacas, ovelhas ou bezerros. Os animais escolhidos para esse fim geralmente têm entre 3 e 10 anos, porque essa faixa etária contribui para a qualidade e a resistência ideais da pele.

A marca de calçados britânicos Dr. Martens, um dos muitos produtos que usam couro Nappa. Para aqueles que gostam de ser avant -garde, sinônimo da aparência de ousado, mas ainda simples, o estilo das bandas britânicas com punk, é claro, já está familiarizado com os produtos chamados familiarmente Doc Marts.

Conhecido por projetos típicos que incluem solas grossas resistentes, bem como pontos amarelos icônicos que são características. Sua atração atemporal do Times faz desses sapatos um símbolo de auto -expressão para muitas subculturas e moda musicais desde que ele foi lançado em 1960.

Ao longo dos tempos, agora eles estão se aproximando da geração do milênio e da geração Z, que gosta de belas estética, cultura pop, música k-pop. Há algum tempo, o Dr. Martens cooperou com sucesso com o BT21, um personagem global criado pelo Grupo Boy K-pop BTS, apresentando uma coleção de sapatos exclusivos para a atenção dos fãs do K-pop em todo o mundo.

A coleção que será vendida a partir de RP.

Nesta última coleção, o Dr. Martens apresenta atualizações sobre algumas de suas silhuetas icônicas, incluindo a bota de 860 e os olhos, 1461 3-olhos, Jorge Mule, Mini Bag na forma de um coração.

Cada artigo desta coleção é feito com couro de nappa de textura macia e acabamento suave. Os detalhes do hardware iridescente e os cadarços surpreendentes de sapatos ou cores roxas estão intimamente relacionadas ao BTS, o que torna essa coleção mais especial para os fãs.