Nárnia, de Netflix e Greta Gerwig, obtém data de lançamento IMAX em 2026 em acordo inovador

Greta Gerwignós lidamos com Netflix o garantiu Nárnia filme com a gigante do streaming tem data de lançamento para IMAX.

O diretor aclamado pela crítica juntou-se a este projeto da Netflix de 2023, que é baseado na clássica série de livros Crônicas de Nárnia escrita por CS Lewis. O projeto Nárnia de Gerwig tem um grande orçamento e o elenco ainda não foi revelado.

Nárnia de Greta Gerwig estreará em IMAX no Dia de Ação de Graças de 2026

De acordo com um relatório de notícias do álbumNárnia de Greta Gerwig tem data de lançamento marcada para 2026 como parte de seu acordo com a Netflix.

Matthew Bellon, sócio fundador da Puck News, revelou que o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, decidiu lançar Nárnia de Gerwig nos cinemas. Ele disse: “A Netflix me disse que o filme chegará a cerca de 1.000 telas IMAX em todo o mundo no Dia de Ação de Graças de 2026 e não aparecerá na Netflix até o Natal”.

Embora o relatório afirme ainda que o filme será exibido em IMAX por apenas duas semanas, essa duração poderá aumentar com base na demanda popular. Além disso, depois de completar sua exibição nas telas IMAX, Nárnia, de Greta Gerwig, também chegará aos cinemas regulares não-IMAX antes de finalmente ser transmitido pela Netflix. Isso dará ao filme quatro semanas nos cinemas.

Além disso, este acordo inovador entre Gerwig e Netflix deu a Narnia a oportunidade de ser lançado nos cinemas de 90 países. Como outros projetos da Netflix, como Glass Onion: A Knives Out Mystery e The Irishman, o filme de Gerwig, Nárnia, terá primeiro um lançamento tradicional nos cinemas, em vez de uma estreia em streaming.

Em fevereiro de 2024, Gerwig sentou-se para conversar com Colisor e revelou que estava trabalhando no filme de Nárnia antes de Barbie começar a filmar. Ela disse: “Saber que lancei as bases para Nárnia e queria retornar a ela é provavelmente algo para o qual me preparei psicologicamente. Porque sei que o certo, pelo menos para mim, é continuar a fazer filmes.”