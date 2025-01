Natalie DiDonato desaparecida: O que aconteceu com a estrela de Mob Wives?

estrela das esposas da máfia Natalie DiDonato foi relatado ausentegerando preocupação entre sua família e fãs. A personalidade do reality show não conseguiu embarcar em dois voos programados de volta para a Flórida no início deste mês. Desde então, sua família apresentou um relatório de desaparecimento e as autoridades de Las Vegas estão investigando o caso.

Aqui mais sobre o caso.

O que aconteceu com Natalie DiDonato?

A busca pela estrela de Mob Wives, Natalie DiDonato, deixou sua família e fãs profundamente preocupados após seu desaparecimento. A estrela do reality, conhecida por seu papel na quinta temporada do programa, perdeu dois voos separados no início deste mês, deixando sua família e amigos em busca de respostas.

Fuoco revelou que sua última interação com DiDonato foi durante uma ligação apressada do FaceTime, onde a estrela do reality parecia perturbada e nervosa. A estrela do reality não compartilhou sua localização durante a ligação e encerrou abruptamente a conversa. Os esforços para localizá-la desde então não tiveram sucesso e ambos os celulares de DiDonato estão desconectados. Nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, sua mãe percebeu que DiDonato estava distante.

Além disso, uma amiga de Natalie DiDonato, identificada como Ben, revelou que o contatou via WhatsApp solicitando ajuda financeira para uma passagem de avião de volta à Flórida. Embora tenha fornecido a passagem, DiDonato nunca embarcou no voo. Acredita-se que a comunicação de Ben com ela seja o último contato conhecido. As autoridades de Las Vegas abriram oficialmente um caso de desaparecimento, mas os detalhes permanecem vagos.

O Último de Natalie DiDonato Instagram A edição de dezembro de 2024 comemorou seu aniversário marcante e sua perda de peso. Ela escreveu: “Nada mal para 44 anos. Eu me amo um pouco. Não é meu aniversário… só sinto, perdi 5 quilos… cheguei naquele peso ideal. Envelhecer é uma benção, não acredito que cheguei até aqui. “Aceito a minha idade porque para mim é uma medalha de honra ter chegado aos 44.”