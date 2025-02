Nate Anderson, de Hindenburg, diz que é encontrado pelo relatório de Adani, o fechamento não devido a qualquer ameaça

O ativista do vendedor a descoberto Nathan Anderson, conhecido por suas campanhas de alto nível contra os gostos do grupo Adani, disse que está fechando sua assinatura, Hindenburg Research, não por qualquer ameaça, legal ou de outro tipo, e que ele apoia todos os seus relatórios .

Sr. Anderson disse a ele Pti O relatório de Hindenburg em janeiro de 2023 acusou o grupo Adani de “O maior golpe da história corporativa” foi o resultado de seguir as “bandeiras vermelhas” levantadas contra o conglomerado nos relatórios da mídia.

O grupo Adani negou repetidamente todas as acusações no relatório.

Ele descreveu como “conspiração boba” as tentativas de alguns de vincular Hindenburg a supostos grupos anti-Índia, como ECTCRP e George Soros, dizendo que sua partida nunca comentou sobre eles, já que seguiu a política de não se alimentar com “teorias de conspiração boba”

Anderson, que ficou conhecido pelos relatórios meticulosamente detalhados contra as empresas que alegavam que estavam cometendo fraude, anunciou no mês passado que fechou sua empresa de pesquisa forense quase oito anos depois de fundá -lo.

Quando perguntado por que ele decidiu fechar Hindenburg quando ele poderia ter dado um passo atrás e transmitir as rédeas da empresa para outra pessoa, ele disse que “não há como se separar da marca”. “Hindenburg é basicamente sinônimo de mim”, disse ele. “Se fosse um aplicativo de software ou uma fábrica de bicicletas, você pode vender o aplicativo ou a fábrica. Mas quando se trata de uma investigação promovida por mim, você realmente não pode simplesmente entregar isso, para que não esteja realmente “pronto”. Mas tenho o prazer de apoiar a equipe se eles desejarem números financeiros principais, incluindo o LP da Icahn Enterprises de Carl Icahn, culpou no mês passado a “intensidade e foco” do trabalho do trabalho.

Grande parte dos últimos oito anos se passou em brigas ou se preparando para a próxima luta. Muitas vezes, durante esse período, foi frequentemente seguido e as tentativas foram feitas para se infiltrar em seu sistema.

“Quanto ao motivo de eu me aposentar, tudo está na carta (publicada em 16 de janeiro que anunciou o fechamento de Hindenburg), não se baseia em nenhuma ameaça, problema de saúde, problema pessoal ou outro”, disse ele.

As teorias das conspirações, como estar à beira de uma investigação realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e/ou segundo dos EUA.

Hindenburg disse que a SEC dos Estados Unidos não está sob investigação sobre relatórios anônimos que vinculam seu fundador a um fundo de cobertura para preparar relatórios destinados às empresas.

Quando perguntado se ele estava em busca de relatórios de Hindenburg, particularmente contra o grupo Adani, o Sr. Anderson disse: “Somos 100% de todas as nossas descobertas de pesquisa”. Hindenburg alegou que o Adani Group havia usado uma rede de empresas em paraísos fiscais para aumentar sua renda e manipular as ações dos preços, mesmo quando a dívida acumulou. O conglomerado negou veementemente todas as declarações, mas o relatório condenatório reduziu mais de US $ 150 bilhões de seu valor, as perdas que finalmente se recuperaram em mais de um ano.

O problema foi agitado perante a Suprema Corte que não encontrou necessidade de investigação além do único regulador de mercado que a SEBI havia iniciado em certos assuntos antes do relatório Hindenburg.

Vendo o relatório de Hindenburg contra a Índia e sua história de crescimento, Anderson disse: “Sempre acreditamos no potencial da Índia e vemos a transparência do mercado e a forte governança corporativa como fatores -chave que podem aumentar a história do crescimento da Índia”. Ele não elaborou.

“Inicialmente, vimos itens de mídia que descrevem as bandeiras vermelhas, olhamos mais de perto e continuamos seguindo as evidências”, disse ele sobre por que o grupo Adani foi escolhido.

Sobre as acusações de estar em coortes com o ECCCRP e George Soros, ele disse: “É claro que não, mas temos a política de não alimentar as teorias bobas da conspiração. Quando a principal resposta a mais de 100 páginas de evidência (apresentada no relatório contra o Adani Group) é uma conspiração boba, vemos isso como um sinal de que estávamos apenas na marca. Quando perguntado sobre a resposta das agências reguladoras na Índia, os relatórios de Hindenburg disseram: “Vemos nosso papel como investigar e escrever sobre tópicos que precisam de transparência. O resto está fora de nossas mãos.

Ele descartou as acusações de compartilhar relatórios com fundos de cobertura, dizendo: “Sempre mantemos o controle editorial total sobre toda a nossa pesquisa”. “Como nós e muitos outros fornecedores curtos curtos nos EUA. Este é um dos modelos comerciais mais comuns em nosso setor, cumpre todas as leis aplicáveis ​​e revelam isso em nossos relatórios ”, acrescentou.

Em 15 de janeiro, 15 de janeiro, os 40 anos – aqueles em que estávamos trabalhando. O homem de Connecticut, que trabalhou por 10 meses como motor de ambulância em Israel, estudou empresas internacionais, finanças e contabilidade, administrou dinheiro para os ricos, acreditava que ele poderia ganhar dinheiro expondo a corrupção.

Hindenburg, fundado em 2017, fez apostas contra as empresas que ele estava investigando. Ele ganhou dinheiro quando os preços das ações de seus objetivos caíram na disseminação de fraude e outros abusos que perdeu através de uma profunda investigação financeira forense.

No entanto, ele ganhou surpreendentemente pouco dinheiro, pouco mais de US $ 4 milhões, do relatório sobre o império comercial do bilionário Gautam Adani em janeiro de 2023.

Esse número, revelado pela primeira vez por Hindenburg em seu site no ano passado, juntamente com os detalhes de uma carta que ele disse ter recebido do regulador do mercado indiano, Sebi.

O Sr. Anderson parece querer seguir em frente, tendo alcançado o que ele e seus colegas queriam. “Tremendo alguns impérios que sentimos que eles precisavam de tremores”, escreveu ele em um memorando pessoal no mês passado.

Mas, isso o afetou. “Ele teve o custo de se perder muito do resto do mundo e das pessoas que se importam”, ele havia escrito. “Nem sempre foi óbvio para mim, mas agora vejo tudo isso como uma história de amor”. A investigação de Hindenburg levou a acusações de fraude e acusações contra dezenas de pessoas, mas também esteve em batalhas legais caras. A empresa tinha apenas 11 funcionários.

Seu último relatório publicado foi sobre o varejista de carros on -line do Carvana no início deste ano.