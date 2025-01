Nate Anderson: vendedor a descoberto ativista – The Hindu

Nate Anderson, vendedor a descoberto “ativista” e fundador da Hindenburg Research, decidiu dissolver o grupo de pesquisa de investimentos com sede nos EUA, conhecido por seus relatórios de pesquisa sobre empresas de capital aberto. Numa nota partilhada no site de Hindenburg, ele abordou as especulações sobre o que desencadeou a mudança. “Então por que se separar agora? “Não há nada específico: nenhuma ameaça específica, nenhum problema de saúde, nenhum grande problema pessoal”, disse ele. “O plano era terminar depois de terminarmos o conjunto de ideias em que estávamos trabalhando. E com base nos últimos casos Ponzi que acabamos de concluir e compartilhar com os reguladores, esse dia é hoje.”

Os vendedores a descoberto são uma raça rara em geral e, no que tem sido um mercado altista nos últimos anos, são ainda mais raros. Anderson, com uma pequena equipe de 11 pessoas, transformou Hindenburg em um grupo investigativo respeitável que levou mais de 100 pessoas, incluindo bilionários, a serem acusadas civil ou criminalmente, e eliminou bilhões de dólares no mercado de negócios.

Filho de um professor universitário e de uma enfermeira, o Sr. Anderson se formou em administração e começou a trabalhar prestando consultoria técnica e de vendas para uma empresa de análise financeira. Mais tarde, ele passou a auditar e verificar possíveis negócios para empresas de investimento pertencentes a famílias ricas. Mas durante todo o tempo ele nutriu uma paixão singular: descobrir golpes. Sabendo que não seria fácil traduzi-lo numa carreira completa, criou uma corretora que realizava a devida diligência para fundos de cobertura, ao mesmo tempo que conduzia “investigações financeiras forenses” no seu tempo livre.

Mas como a sua corretora não conseguiu arrancar, as suas dívidas aumentaram e ele enfrentou o despejo do seu senhorio, Anderson vendeu a sua licença de corretagem e, em 2017, mergulhou na sua paixão ao fundar a Hindenburg. A ideia era monetizar sua paixão pela pesquisa financeira, expondo fraudes corporativas por meio de relatórios profundamente pesquisados ​​e vendendo ações problemáticas. Concentrou-se em “descobrir informações difíceis de encontrar provenientes de fontes atípicas”, procurando, em particular, “irregularidades contabilísticas, maus atores em funções de gestão ou prestadores de serviços essenciais, transações não divulgadas com partes relacionadas, transações comerciais ilegais ou antiéticas ou relatórios financeiros ”. práticas não divulgadas, questões regulatórias, de produtos ou financeiras.”

Primeiro grande sucesso

A venda a descoberto envolve tomar emprestado ações de uma determinada empresa e vendê-las com a expectativa de que seu preço caia e, quando o preço cair devidamente, comprá-las de volta pelo preço mais baixo e embolsar a diferença como lucro. A magnitude das perdas se os preços das ações vendidas a descoberto subissem em vez de caírem é potencialmente ilimitada.

O primeiro grande sucesso de Anderson veio com Nikola, fabricante de caminhões elétricos. A Hindenburg alegou que a sua administração mentiu sobre o estado tecnológico do seu produto. Ele expôs o fato de que seu caminhão, que no vídeo parecia estar viajando em boa velocidade, estava na verdade descendo uma ladeira em ponto morto. As ações de Nikola despencaram 15%, seu presidente foi acusado de fraude em títulos e Hindenburg assumiu sua posição vendida.

Muitas das investigações do Sr. Anderson (incluindo a de Nikola) foram motivadas por denúncias de denunciantes na empresa. Mas como a empresa dele era pequena e enfrentava gigantes corporativos e desenvolvedores multimilionários, processos judiciais dispendiosos eram um risco ocupacional. Mas a força da sua investigação (um relatório pode levar seis meses) fez com que ele saísse ileso.

Ele enfrentou o oligarca bilionário Elon Musk ao anunciar uma posição vendida no Twitter após o acordo de Musk para comprar a empresa de mídia social. Anderson apostou que Musk abandonaria o acordo. Quando, quatro dias após o acordo, Musk tentou fazer exatamente isso, Hindenburg ganhou dinheiro.

Quando o caso chegou a tribunal, Hindenburg cobriu as suas posições vendidas e “atuou comprado”, acreditando que “os argumentos de Musk para se retirar” não venceriam. Não o fizeram, e quando Musk fechou o negócio pelo preço originalmente acordado, Hindenburg venceu mais uma vez.

Anderson ganhou as manchetes pela primeira vez na Índia em janeiro de 2023, quando Hindenburg alegou que o Grupo Adani estava a utilizar entidades registadas nas Maurícias para perpetrar manipulação de ações e fraude contabilística. O Grupo Adani negou as acusações.

Hindenburg voltou a ser manchete em Agosto passado, quando alegou que Madhabi Buch, chefe do Securities and Exchange Bureau of India (SEBI), e o seu marido tinham participações em fundos offshore ligados ao Adanis, indicando uma ligação entre o chefe do principal regulador do mercado de acções da Índia e os Adanis. A Sra. Buch e os Adanis negaram essas acusações. Mas o grupo Adani perdeu 150 mil milhões de dólares do seu valor de mercado desde que o relatório Hindenburg foi publicado em 2023, e em Novembro passado, Gautam Adani foi acusado de fraude de valores mobiliários pelos reguladores dos EUA.

Anderson agora prometeu “abrir o código” de seus métodos de pesquisa para que outros possam levar adiante o legado de Hindenburg. Os investidores geralmente não gostam de vendedores a descoberto, dado o perigo existencial que representam para o valor das suas participações. Mas não há como negar o imenso valor de interesse público das contribuições únicas do Sr. Anderson ao expor o que o aparelho regulador do Estado deveria ter evitado em primeiro lugar.