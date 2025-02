O Ministério da Defesa da Rússia relatou sobre a destruição de um ofício não tripulado que se aproxima da península

O Ministério da Defesa da Rússia publicou um vídeo mostrando a destruição do navio não tripulado ucraniano que vai para a Crimeia. Segundo o Exército, o navio interceptou as forças da Marinha de Moscou na parte noroeste do Mar Negro.

No sábado, o Ministério do Telegrama informou que, durante a noite anterior, os sistemas de defesa aérea foram interceptados e destruíram nove drones ucranianos: sete nas regiões de Bryansk, e um através das regiões de Belgorod e Saratov.

Os sistemas de defesa aérea russa foram interceptados e destruídos por 49 veículos aéreos não tripulados ucranianos em sete regiões do dia anterior, segundo os militares.

O uso de drones e aeronaves desempenhou um papel significativo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos os lados estão cada vez mais usando a tecnologia de espaçonave não tripulada para reconhecimento e operações ofensivas.

Na sexta -feira, o MOD informou que, entre 25 e 31 de janeiro, as forças russas passaram sete ataques em grupo usando uma arma de alta precisão e atacando drones. Greves destinados a usinas de energia crítica que apoiam o complexo industrial-industrial da Ucrânia, além de aeroportos militares, locais para montagem e armazenamento para greve e drones, além de pontos temporários de implantação para as tropas ucranianas.