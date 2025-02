Navio de Bangladesh na praça que provavelmente será usada como ‘Shore and Ship Resort’ de abril

As autoridades do turismo planejam converter o navio de carga MV MAA de Bangladesh, que correu perto do parque Tenneti na cidade em 2020, em um destino turístico, segundo as fontes.

Quando O hindu Ele perguntou sobre seu status atual com as partes interessadas, incluindo o proprietário do navio na quarta -feira (19 de fevereiro), eles disseram que o navio não está atualmente aberto ao público. Algumas obras de manutenção, como a tinta, estavam sendo realizadas para evitar a oxidação.

O proprietário do navio de Southero Singh Gill, diretor administrativo da Shore & Ship Resorts Private Limited (M/S Gill Marines), disse que está gastando uma quantia de ₹ 5 lakh por mês em sua manutenção. O governo ainda não concedeu todas as aprovações necessárias para o projeto, pois deseja garantir que qualquer atividade turística não invade as diretrizes da zona regulatória costeira (CRZ).

“Não acho que os padrões da CRZ sejam violados, pois não vamos adotar nenhuma atividade de construção. Expliquei o mesmo aos funcionários do governo, incluindo o diretor -gerente do Departamento de Turismo, Amrapali Kata, durante sua visita à cidade. Pessoalmente, levei -o ao navio para explicar como esse projeto não exigirá nenhuma aprovação da CRZ. Ela entendeu meu argumento e garantiu que as formalidades do governo serão concluídas em breve para tornar o navio útil em termos de turismo ”, disse Gill à O hindu.

Quando contatado, o secretário -chefe especial de turismo da AP, Ajay Jain, disse que, para fornecer a infraestrutura necessária, como a estrada de aproximação, banheiros e figurinos, o APTDC solicitou permissão do Departamento Florestal e da autoridade de gestão da autoridade de gestão da área costeira de AP (CZMA).

“O departamento florestal deu permissão, mas as licenças da CZMA ainda não foram concedidas. Após obter as licenças necessárias, o APTDC estará associado a Gill Marines para desenvolver o navio como um “complexo de costa e navio”. Faremos isso nos próximos dois meses ”, disse Ajay Jain na quarta -feira.

Dizia -se que o navio, que esperava carregar uma carga no porto de âncora Visakhapatnam, perdeu duas âncoras e foi para o chão durante uma tempestade ciclônica nas primeiras horas de 13 de outubro de 2020. Ele se moveu em terra e finalmente caminhou no Hard Rocks. Costa no Tenneti Park, perto do sopé de Kaillasagiri. Após as operações de resgate e o trabalho de recuperação, os proprietários do navio, antecipou a Dream Limited, Dhaka, decidiram declarar o navio como abandonado.

As seguradoras do navio, ao norte da Inglaterra, tomaram posse do navio e declararam um acidente e propuseram descartá -lo.

O então governo do YSRCP propôs usar o navio para fins turísticos desenvolvendo -o como um restaurante flutuante. Gill Marines, que mais tarde cuidou do navio de seguros, se ofereceu para vender o navio abandonado à APTDC por US $ 4,50 milhões.

Então, o APTDC informou a Gill Marines para fornecer todo o apoio necessário para o desenvolvimento do navio como atração turística. Em 20 de outubro de 2021, a Gill Marines aceitou a oferta do APTDC.