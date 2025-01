O porto de Shahid Beheshti em Chabahar conecta Mumbai à Eurásia através do Corredor Internacional de Transporte Internacional do Norte (INSTC), reduzindo custos e tempo de transporte, o que leva a um aumento de 43% no tráfego de barcos e um aumento de 34% no tráfego de contêineres para o exercício financeiro de 2023 -24, de acordo com a pesquisa econômica publicada na sexta -feira.

Da mesma forma, o porto de Sittwe em Mianmar construiu como parte do projeto de transporte multimodal de Kaladan, oferece uma “rota alternativa para os estados do nordeste, reduzindo os custos de transporte entre Calcutá e Mizoram”, disse a pesquisa que se refere a vínculos internacionais no setor marítimo.

“A Índia está melhorando a conectividade das estradas fluviais a nordeste, desenvolvendo caminhos fluviais em Bangladesh e financiando 80% do projeto de rúpias de ₹ 305 milhões. A Índia também está investindo ₹ 1.010 milhões de rúpias para melhorar os rios Brahmaputra e Barak e a rota do protocolo indo-Bangladesh ”, disse a pesquisa econômica sobre os esforços para aumentar as estradas navegáveis ​​interiores que também envolvem países vizinhos.

Em maio de 2024, oito anos depois de concluir a estrutura de cooperação geral no porto de Chabahar, Índia e Irã assinaram um acordo de 10 anos para sua operação. De acordo com o acordo entre a Indian Ports Global Limited (IPGL) da Índia e a Organização de Capa e Sea (PMO) do Irã, o IPGL investirá aproximadamente US $ 120 milhões em equipar o porto e a Índia também ofereceu uma janela de crédito equivalente a US $ 250 milhões Para identificar mutuamente os projetos destinados a melhorar a infraestrutura relacionada a Chabahar.

Outra rota marítima, o corredor marítimo oriental de Chennai-Vladivostok também se tornou operacional e carrega petróleo, alimentos e máquinas, conforme relatado pelo que foi relatado por O hindu mais cedo.

Stratificado para ver o Ministério dos Portos, Remessas e Estradas Rio lançadas com uma notável despesa de capital de 76% até novembro de 2024 para o exercício de 2024-25, de acordo com a Pesquisa Econômica 2024-25, o Ministro dos Portos, Shipping Sonbanda Sonowal , Sarbananda. A pesquisa. Como resultado das iniciativas transformadoras, o ministro ficou feliz com a taxa excepcional para a melhoria da capacidade nos portos de 3 milhões de toneladas por ano (MMTPA) durante abril a novembro (EF24) a 21 mtpa durante o mesmo período deste Ano por ano, de acordo com o exercício financeiro, de acordo com o exercício financeiro, de acordo com a Pesquisa Econômica de 2024-25, disse ele.

Em 2047, a Índia aponta para uma capacidade de gerenciamento portuário de 10.000 milhões de toneladas por ano, aproveitando as rotas comerciais estratégicas por meio de iniciativas como o Corredor Econômico (IMEEC) da Índia Oriental (IMEEC) e o INSTC, disse ele em novembro.

A pesquisa listou as principais iniciativas como parte disso que incluem as diretrizes da Harit Nauka lançadas em janeiro de 2024, cujo objetivo é atender a 1.000 embarcações internas nos próximos 10 anos; Esquema de promoção de carga para incentivar os proprietários de carga a mudar a ferrovia e o caminho para as estradas navegáveis ​​interiores; O River Cruise Tourism, que viu 82.587 passageiros nos cruzeiros do dia em outubro de 2024 e um aumento de cinco vezes nos passageiros de cruzeiro noturno em 11.431 no ano fiscal24 em comparação com o ano fiscal de 2019; Jal Marg Vikas Project na National Waterway-1, que melhora o transporte de carga no sistema rio Barga-Bugesthi-Hooghly, alcançando um progresso físico de 65% com um custo revisado de ₹ 5.061,15 crore e o projeto Jal Marg Vikas, que inclui a construção de Jetties Community Kixies e melhorias na navegação, com 49 de 60 docas comunitárias aprovadas já comissionadas.

“A capacidade da porta melhorou significativamente no EF25, o que leva a melhorias na eficiência operacional e redução no tempo médio de resposta do contêiner. Na conectividade do transporte de trilhas fluviais, o programa Sagarmala visa tornar completamente os caminhos da costa e do rio da Índia, melhorando a eficiência logística. O progresso do programa destaca as taxas de conclusão do projeto mais alto em modernização e industrialização portuárias lideradas por portos ”, afirmou a pesquisa sobre o setor de transporte geral. Isto é seguido por avanços na conectividade portuária, desenvolvimento da comunidade costeira, transporte costeiro e transporte em água interna.

Nesse sentido, a pesquisa indicou que o governo do sindicato aprovou os projetos da 98 Public-Private Association (PPP), incluindo 23 projetos em cativeiro, no valor de cerca de ₹ 69,8 bilhões de rúpias, excluindo o porto do porto de Vadhavan com um investimento em PPP de ₹ 38.000 milhões rúpias. Atualmente, 56 projetos avaliados em ₹ 41.480 milhões de rúpias estão operacionais, aumentando a capacidade da porta em 550 MTPA, acrescentou.