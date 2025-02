Naxalismo respirando o último em Chhattisgarh: Governador Deka

O governador de Chhattisgarh, Ramen Deka, na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025) disse que o naxalismo respirou o último no estado.

Indo aos membros da Assembléia de Chhattisgarh no dia de abertura de sua sessão de orçamento, Deka disse que o governo do estado estava tomando medidas efetivas para erradicar o maoísmo.

“O naxalismo agora está respirando em Chhattisgarh. Devido à estratégia eficiente do meu governo, a coragem dos soldados e a determinação do público em geral, estão sendo realizadas ações contínuas para o domínio da área. Mais de 300 naxalitas foram mortos em um período de 14 meses. Novecentos e setenta e dois naxalitas e 1.183 naxalitas foram presos ”, disse ele, referindo -se ao prazo estabelecido pelo Ministro do Interior da União, Amit Shah, para libertar o país da violência maoísta antes de 31 de março de 2026.

O governador mencionou os destaques, incluindo o das bandeiras que ocorrem pela primeira vez em 26 aldeias afetadas pelo maoísmo, e os entrevistados são realizados pela primeira vez nas eleições de três níveis de Panchayat em várias aldeias, incluindo Pentachimali, Keralapenda, desanimado , Sunnam Guda e Puvarti em Sukma, disse ele. Após 19 anos, um centro de saúde reabriu na vila de Potali, no distrito de Dantewada, disse ele.

Deka também disse que a maior prioridade de seu governo foi a satisfação dos agricultores, mencionando uma série de iniciativas relacionadas à agricultura tomada pelo governo liderado por Vishnu Deo Sai no ano passado.

Em meio a tentativas de interrupções do líder principal do Congresso e do ex -ministro principal Bhupesh Baghel, o governador continuou com seu discurso de 59 pontos, com outros pontos, incluindo a implementação de um esquema de habitação para os pobres, a coleção de produtos florestais e industrialização .

Mais tarde, dirigindo -se a jornalistas fora de casa, Baghel disse que não havia nada de novo na direção do governador. “Não há novos esquemas. Os esquemas que estavam sendo executados durante nosso governo, que foram mencionados nessa direção do governador, na distribuição de partes ou no desembolso de dinheiro destinado a trabalhadores sem terra … “, disse Baghel.