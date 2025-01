NCLT ordena liquidação da companhia aérea Go First

As barbatanas traseiras da aeronave de passageiros Go First, anteriormente conhecida como GoAir, são vistas estacionadas na pista do aeroporto de Nova Delhi, Índia, em 11 de maio de 2023. | Crédito da foto: Reuters

O National Company Law Tribunal (NCLT) ordenou a liquidação da Go First Airways após uma petição dos credores da companhia aérea sem dinheiro.

A Go First Airways não respondeu imediatamente a uma Reuters pedido de comentário.

Em agosto, os credores da Go First decidiram liquidar os ativos da empresa depois de rejeitarem ofertas de partes interessadas para reanimar a companhia aérea falida. Reuters havia relatado, citando fontes.

A Go First pediu falência em maio do ano passado e recebeu duas ofertas financeiras como parte do processo de falência, uma delas aumentando sua oferta após pressão dos credores.

A empresa orçamentária deve um total de INR 65,21 bilhões (US$ 781,14 milhões) aos seus credores, que incluem o Banco Central da Índia, o Banco de Baroda, o Banco IDBI e o Deutsche Bank.

Os arrendadores estrangeiros de aeronaves da Go First se envolveram em uma disputa com a empresa depois de terem sido impedidos de retomar a posse de aeronaves devido a uma moratória imposta pelos tribunais indianos. No entanto, em Abril, um tribunal local permitiu-lhes recuperar os seus aviões.