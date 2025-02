Neet -gu será realizado em 4 de maio

O exame líquido de renda médica -U -UG ocorrerá em 4 de maio, anunciou a Agência Nacional de Testes (NTA).

O processo de inscrição para o teste nacional de elegibilidade (NEET) -UG começou na sexta -feira e será concluído em 7 de março. É o maior exame de renda em termos do número de candidatos que aparecem para as evidências.

Em 2024, um recorde de 24 lakh de candidatos fez o exame. A NTA realiza o NEET todos os anos para admissão em universidades médicas. Um total de 1.08.000 assentos está disponível para o curso MBSS. Aproximadamente 56.000 deles estão em hospitais governamentais e cerca de 52.000 em universidades privadas.

Admissões em cursos de graduação em odontologia, Ayurveda, Unani e Siddha também usam os resultados da rede para admissão.

A NTA anunciou no mês passado que o exame crucial continuará sendo mantido no modo lápis e papel. A decisão ocorreu após deliberações detalhadas entre os Ministérios da Educação e da Saúde sobre a execução do NEET -G no modo lápis e em papel ou modo online.

Na linha de incêndio em supostas irregularidades na rede de entrada Net e PhD, o Centro havia estabelecido um painel em julho para garantir um comportamento transparente, suave e justo dos exames da NTA.

De acordo com o painel de alto nível liderado pelo ex -chefe de Isro, R. Radhakrishnan, os testes de vários estágios para o NEET -G -UG podem ser uma possibilidade viável que deve ser seguida.

Enquanto a NEET foi atormentada no ano passado por várias acusações de irregularidades, incluindo vazamentos de papel e litígios, a UGC-Net foi cancelada desde que o ministério recebeu informações que a integridade do exame havia cometido. Ambos os problemas estão sendo sondas pelo CBI.