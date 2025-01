Neil Gaiman nega acusações de agressão sexual em novo comunicado

Neil Gaiman respondeu às recentes alegações de agressão sexual e má conduta, negando todas as acusações feitas contra ele. Numa declaração detalhada, a aclamada autora abordou as alegações de várias mulheres, que foram destacadas num artigo da revista New York. Gaiman rejeitou firmemente as acusações e afirmou que todas as suas relações sexuais eram consensuais.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a declaração de Gaiman.

Neil Gaiman divulga comunicado negando acusações de agressão sexual

Neil Gaiman emitiu um comunicado negando firmemente as acusações de agressão sexual e má conduta após uma série de alegações feitas por várias mulheres. As acusações vieram à tona após uma investigação do Mídia Tartaruga e uma reportagem da revista New York. As mulheres, incluindo as entrevistadas para o podcast Tortoise, afirmam que embora algumas das suas relações sexuais com Gaiman tenham sido consensuais, certas atividades, como BDSM e sexo violento, ocorreram sem acordo prévio. Além disso, uma mulher alegou que Gaiman a pressionou a fazer sexo em troca de permitir que ela permanecesse em sua propriedade.

Gaiman abordou estas afirmações reiterando que todas as suas relações sexuais eram consensuais. Em seu site pessoal, ela escreveu: “Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca tive relações sexuais não consensuais com ninguém. Sempre.” em seu declaraçãoGaiman reconheceu que cometeu erros pessoais no passado e refletiu sobre como suas ações podem ter sido emocionalmente distantes e egocêntricas. No entanto, ele rejeitou a ideia de qualquer comportamento abusivo. Ele acrescentou: “Estou preparado para assumir a responsabilidade por quaisquer erros que cometi. “Não estou disposto a virar as costas à verdade e não posso aceitar ser descrito como alguém que não sou, e não posso e não vou admitir ter feito coisas que não fiz.”

A polêmica em torno de Gaiman teve consequências importantes em sua carreira. Como resultado das acusações, diversas adaptações cinematográficas de sua obra foram suspensas ou canceladas. Isso inclui Dead Boy Detectives e a terceira temporada de Good Omens. Não há confirmação oficial que vincule essas decisões às acusações. No entanto, é relatado por Prazo final que Gaiman se afastou de seu papel em Good Omens devido à situação.