Um novo estudo do Centro de Estudos da Vida Selvagem (CWS), que examina os desafios éticos, ecológicos e bem -sucedidos associados à translocação de gueprados africanos para a Índia, expressou preocupação com a translocação de animais e também levantou questões sobre seu científico mérito e mérito científico e mérito científico. Viabilidade a longo prazo.

O estudo, “delinear as implicações da justiça ambiental de um projeto de introdução experimental na Índia”, foi publicado em Fronteiras em ciências da conservação.

Segundo a CWS, o estudo enfatiza que a translocação de queijo africano para a Índia resultou em desafios significativos de bem-estar, com uma taxa de mortalidade de 40%a 50%na primeira fase do projeto, bem abaixo da taxa de sobrevivência esperada de 85 %.

20 Introduzido ao KNP

Sob o projeto Cheetah, até agora 20 chitas africanas (Acinonyx jubatus), oito da Namíbia em setembro de 2022 e 12 da África do Sul em fevereiro de 2023 foram introduzidos no Parque Nacional Kuno (KNP) em Madhya Pradesh.

A CWS também disse que o queijo envolvido no projeto sofreu altos níveis de estresse, com mais de 90 imobilizações químicas e intervenções veterinárias regulares, o que aumenta as preocupações com sua saúde física e mental.

O primeiro-ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, durante a libertação das mulheres de Cheetahs ‘Dheera’ e ‘Asha’ e 3 filhotes de um grande recinto à floresta aberta no Parque Nacional Palpur-Kuno em 5 de fevereiro de 2025. Crédito da foto : Pti

Além disso, ele disse que as populações de queijo africano já estão sob pressão, com apenas cerca de 6.500 indivíduos maduros que permanecem na natureza.

“Com uma taxa de mortalidade inicial de 40% a 50% nesses cheques, atualmente todas as pessoas permanecem em cativeiro na Índia, com planos de importar 12 pessoas anualmente até que uma população viável seja estabelecida. Os pesquisadores deste artigo argumentam que a dependência do projeto em um suprimento contínuo da África Austral não é ecologicamente sustentável ou ético ”, afirmou.

O estudo foi dirigido por Yashendu Chinmaeee Joshi, bolsista de doutorado no Centro de Estudos da Vida Selvagem, juntamente com a Stephanie E. Klarmann Co -Authors, Blood Lions Non Fins Company (NPC) e a Universidade de Joanesburgo, África do Sul; e Louise C. de Waal, Blood Lions Non Fins Company (NPC), África do Sul.

Foco relatado pela justiça

Os autores sugeriram que uma abordagem mais informada da justiça garantiria que as decisões de conservação sejam baseadas em processos participativos inclusivos, que levam em consideração os vários valores que as pessoas colocam na natureza.

“Nossa abordagem atual corre o risco de ignorar vários sistemas e valores de conhecimento, as formas diferenciadas nas quais as pessoas interagem com a natureza, suas percepções da vida selvagem e, o que é mais importante, seu consentimento de ter as consequências de tais iniciativas. Os esforços de conservação devem se concentrar mais em sua capacidade de manter espaços compartilhados sustentáveis ​​entre humanos e vida selvagem, em vez de causar mais divisão e angústia ”, disse Joshi.