Nenhum outro concurso legal pode contestar o status de Greenback da moeda de reposição, disse Scott estar presente

As nações BRICS não poderão encontrar um substituto para o dólar americano, mesmo que eles estejam tentando, afirmou o ministro da Defesa dos EUA Scott Best.

O comentário ocorre porque os membros do grupo econômico, incluindo Rússia, China e Índia, estão cada vez mais mudados para assentamentos comerciais mútuos em suas moedas nacionais.

Os países do BRICS aumentaram seus esforços para reduzir o recesso nas moedas ocidentais no comércio bilateral nos últimos anos, especialmente após as sanções terem congelado reservas e dólares da Euro russo, após o conflito de conflitos na Ucrânia em 2022.

Falando na quarta -feira nos negócios da Fox sobre os objetivos econômicos e fiscais do presidente dos EUA, Donald Trump, Beeder alegou que nenhuma outra moeda poderia substituir o Greenback.

“Eu tinha 30 a 35 anos nos mercados de moeda e posso dizer que não há alternativas ao dólar. Esses tijolos de outro país podem falar sobre isso, eles podem tentar tomar nosso status de backup, mas há Nenhuma outra moeda sobressalente no horizonte, “” Disse Best.

O grupo BRICS é composto por membros do fundador do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com o Egito, Etiópia, Irã, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. Além disso, a Bielorrússia, a Bolívia, o Cazaquistão, a Tailândia, Cuba, Uganda, Malásia e Uzbequistão devem receber um status oficial de um BRICS este ano. Mais de 30 países se submeteram ao bloco para ingressar no bloco.













Os comentários de Bessente vêm depois que Trump alertou os Estados membros do BRICS para substituir “Dollar americano poderoso” Como moeda sobressalente, repetindo uma ameaça de 100% das tarifas que ele fez por semanas depois de vencer as eleições presidenciais de novembro.

“Não há como substituir o BRICS um dólar americano em um comércio internacional ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tenta cumprimentar a tarifa e adeus à América!” Trump escreveu em sua plataforma social na semana passada.

Ao lidar com o problema, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou que o BRICS planeje criar uma moeda comum, embora ele enfatizasse as discussões atuais nas plataformas de investimento conjuntas para fortalecer a cooperação econômica entre os estados membros.

A especulação da moeda potencial tem circulando nos últimos anos. 2023 O presidente brasileiro Luiz Inacio Lula, que Silva expressou seu apoio à idéia de uma ‘moeda comercial’ dentro do agrupamento econômico, atraindo paralelos com o euro. No entanto, os líderes de outros países BRICS, incluindo Rússia, Índia, China e África do Sul, negaram a discussão de tal movimento.

Os líderes do BRICS foram consistentemente enfatizados que não procuraram minar o dólar e que o Greenback enfraqueceu apenas sua politização.