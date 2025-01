Até agora, 28 corpos foram recuperados do rio Potomac, de acordo com os serviços oficiais

As equipes de emergência elaboraram 28 corpos de Rijeka que estavam se aproximando, depois de uma colisão de uma aeronave da American Airlines, transportada por 64 pessoas e o US Hawk Hawkopter com três soldados perto do Aeroporto Nacional de Reagan, em Washington, de acordo com Fire e Ems e John A. Donnelly.

O funcionário confirmou que as equipes de emergência cruzam a missão de resgate à cirurgia de recuperação, acrescentando que os esforços estão em andamento para restaurar os restos mortais das vítimas para suas famílias.

“Não acreditamos que haja sobreviventes desse acidente e removemos 28 pessoas do avião do helicóptero e um” “” Donnelly disse a repórteres.

Os primeiros assuntos trabalharam em “Condições extremamente frias. Eles encontraram um vento forte. Eles encontraram gelo na água e trabalharam a noite toda nessas condições “,” De acordo com Donnelly.

