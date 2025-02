Nenhuma atividade criminosa foi encontrada, Kim Sae Ron supostamente morreu de suicídio

Coréia do Sul, Viva – A notícia chocante vem do mundo do entretenimento da Coréia do Sul. Segundo relatos, a atriz Kim Sae-Ron está morta. A polícia está investigando o estado da morte da atriz Kim Sae-Ron depois que ela foi encontrada morta em casa. De acordo com a polícia de Seul, Seongdong, em 16 de fevereiro de 2025, Kim Sae-Ron certamente morreu em casa em Seong-gu, Seul, aos 25 anos.

A polícia recebeu um relatório por volta de 16,54 dias e imediatamente partiu para a residência da atriz, mas era certo que o artista havia sido encontrado morto. Um conhecido, o Sr. A, que marcou uma consulta para conhecer Kim Sae-Ron, foi a primeira pessoa a conhecer o incidente e informar a polícia.

Infelizmente, a causa da morte não foi determinada porque a investigação ainda está em andamento. Um policial disse que nenhuma atividade criminosa foi encontrada na residência da atriz. Portanto, a acusação de que Kim Sae-Ron terminou sua própria vida mais forte.

“Não há sinais de atividade criminosa, como sinais de infiltração externa, mas continuamos a investigar o estado exato da morte”, disse um policial, lançando o Star News Korea, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Para obter informações, Kim Sae-Ron nasceu em 2000 e estreou na indústria do entretenimento como modelo de capa de revista em 2001. Ele começou sua carreira como atriz de crianças no filme ‘The Traveler’ em 2009. No filme de 2010 ‘” 2010 ‘The 2010 The 2010 Man of Nowhere’. Kim Sae-Ron recebeu reconhecimento público por meio de uma impressionante colaboração com o Top Star Won Bin. No entanto, depois de participar de acidentes de condução em um estado de embriaguez em 2022, entrou em um período de auto -reflexão e suas atividades foram adiadas.

Em maio de 2022, a atriz sul-coreana Kim Sae-Ron esteve envolvida no caso de dirigir sob a influência do álcool (DUI) no Gangognam, Seul. O incidente causou danos a várias instalações, incluindo transformadores elétricos, o que causou interrupções em aproximadamente 57 locais comerciais por aproximadamente três horas. Como resultado desse incidente, Kim Sae-Ron recebeu críticas do público e enfrentou um processo legal que levou a uma multa de 20 milhões de lucros. Além disso, ele também teve que fornecer compensação aos empresários afetados, o que teve um impacto nas dificuldades financeiras para ele. Em 16 de fevereiro de 2025, Kim Sae-Ron foi encontrado morto em casa, e a polícia não encontrou sinais de fraude relacionados à sua morte.