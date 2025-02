Nenhuma empresa de preparação para a nova compensação fiscal em 2025

A compensação fiscal está no horizonte mais uma vez e a maioria das empresas não está preparada.

O mundo está reagindo rapidamente com o caos do governo Trump. As empresas estão lidando com maior incerteza, com a esperança de outro ganho de impostos e contém a respiração à medida que novas guerras comerciais são lançadas. Já estivemos assim antes.

Muitos fabricantes, varejistas, agricultores e famílias que apoiaram mudanças fiscais e lagoas integradas aos cortes de impostos e da lei de empregos (TCJA) questionariam se o suco de cortes de impostos valesse a pena o local das tarifas e o custo da reestruturação de sua oferta. Correntes

Durante o primeiro mandato do presidente Trump, o país e o mundo se tornaram crises, fabricados e virais. Enquanto a América corporativa tentou evitar a torrente da controvérsia e do escrutínio público da Casa Branca, eles se apegaram aos benefícios do TCJA que aumentaram muitos equilíbrios: uma taxa corporativa de corte, 100 % de depreciação de títulos e incentivos de investimento e incentivos para investimentos no exterior.

Mas disputas comerciais com a China, Europa, México e Canadá que se seguiram Aumento de preços Nos itens do cotidiano e quebrou o lucro líquido de cortes de impostos. Os países estrangeiros retaliaram contra os ativos dos EUA. Os agricultores foram esmagados quando os países estrangeiros reduziram as importações de milho, soja e produtos -chave. Finalmente, os contribuintes Ele interveio para resgatar Uma indústria crítica dos Estados Unidos.

Com a lei dos cortes de impostos e empregos para expirar no final deste ano, uma das maiores brigas políticas de 2025 estará em outra remuneração tributária.

Até agora, os republicanos lutaram para se alinhar em uma estratégia. O calendário compactado e a fina maioria republicana do barbear dão a cada legislador influenciar para exigir sua própria prioridade. Na semana passada, o Senado aprovou sua versão da lei orçamentária. A câmera provavelmente trará sua resolução orçamentária nesta semana.

O presidente Trump e alguns republicanos disseram que a renda tarifária desempenhará um papel ainda maior que o projeto de lei em 2017. Mas apenas estenderá os cortes de impostos de 2017 por mais uma década Custa US $ 4,6 bilhões.

Este ótimo preço não inclui muitas promessas de campanha: corte o 15 % de taxa de imposto corporativoAssim, Termine impostos sobre dicas e seguridade socialO aumento do financiamento de segurança nas fronteiras e o reforço dos esforços de recuperação de desastres naturais adicionarão mais milhões. E os republicanos estaduais de balanço ameaçaram rejeitar qualquer fatura fiscal que não aumente ou suspenda o limite de sal.

A matemática não tem opinião. Ao adicionar todos esses elementos à lista de desejos do orçamento, o plano Trump explodirá um buraco ainda mais profundo no déficit orçamentário. É por isso que as tarifas poderiam fazer ainda mais para pagar a fatura do que em 2017.

As novas taxas anunciadas neste mês aumentarão os custos para famílias e produtores americanos. Os países aliados que se sentem traídos retaliarão, ameaçando as exportações americanas e empregos nos EUA. Empresas que podem estar nos visões não podem se dar ao luxo de sentar -se em suas mãos à medida que o drama se desenvolve em Washington. Eles precisam se preparar para muitos cenários diferentes e considerar três etapas principais.

Primeiro, identifique proativamente quando faz sentido estratégico falar ousadamente sobre problemas com poucos campeões e a maior recompensa em potencial. Se houver isenções tarifárias específicas que teriam um enorme impacto no resultado final da sua empresa, digamos.

Em segundo lugar, encontre aliados únicos e parceiros não convencionais que possam ingressar em uma ampla coalizão e ajudar a evitar o impacto de qualquer aumento na taxa. Por exemplo, fabricantes de automóveis em todo o mundo que competem ferozmente pela participação de mercado e levarão a pior parte das taxas de aço, alumínio e recíproco que Trump anunciou sobre os danos que fará com esse setor crítico.

Por fim, destaque os investimentos locais e enfatize as relações com os principais fornecedores que podem ser ameaçados, bem como os riscos para consumidores e clientes nos principais distritos do Congresso.

Embora o resultado da luta orçamentária em 2025 esteja nublado, sabemos que as decisões fiscais e comerciais terão grandes consequências para empresas em todo o mundo e com os americanos do cotidiano.

Uma vez que Washington desce para outra luta fiscal, e decisões difíceis são colocadas perante o povo americano, o terreno pode mudar. Mas, como vimos durante o Super Bowl, o defesa vence o campeonato. As empresas seriam prudentes para identificar as principais prioridades, aliados únicos e linhas vermelhas que exigem a coragem de falar contra políticas comerciais e econômicas que prejudicarão os resultados.

Adam Hodge é o ex -representante assistente dos Estados Unidos para assuntos públicos e atualmente é diretor administrativo da Bully Pulpit International, onde codifica a oferta fiscal e comercial da agência.

Fonte