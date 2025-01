Nenhuma solução à vista para o problema de saneamento nesta estrada de Autonagar

Embora o governo estadual enfatize um ambiente mais limpo para um futuro mais saudável, a estrada Ramalayam, que liga o terminal rodoviário de Autonagar à estrada Eluru em Vijayawada, sempre permaneceu degradada.

A estrada Ramalayam, ladeada por indústrias em ambos os lados, tornou-se conhecida pelas suas más condições sanitárias. Um grande dreno aberto margeia a estrada de um lado, enquanto os caminhões ficam estacionados do outro, deixando um trecho estreito para os usuários da estrada.

V. Rama Rao, morador de Murali Nagar, diz que um carro caiu no ralo na semana passada. Trabalhadores e moradores reclamam do mau cheiro insuportável, do acúmulo de lixo e dos ralos abertos que se transformam em criadouros de mosquitos. “O trecho do terminal até o ponto onde a estrada Mahanadu se junta à estrada Ramalayam sempre foi pior. Poucas pessoas usam a estrada porque ela nunca está em boas condições. Além disso, estamos preocupados com a possibilidade de danos aos nossos veículos”, diz Rama Rao. Mas para quem trabalha aqui não há alternativa.

Muitas pessoas não sabem a quem recorrer para resolver suas preocupações. Enquanto alguns acreditam que a responsabilidade deveria ser da corporação municipal, outros afirmam que a área pertence à Autarquia Local da Área Industrial (IALA).

O ex-presidente da IALA, S. Durga Prasad, diz que é Zilla Parshad Road. “Mas mesmo que não nos pertença, gastamos milhares de rúpias desenvolvendo a estrada. Também iniciámos os trabalhos de redução da largura do dreno, depois para 300 metros, e de colocação de laje entre 2014 e 2019. Os trabalhos foram interrompidos durante o regime anterior”, disse Durga Prasad, acrescentando que a IALA já tinha no passado abordou o Conselho do Distrito Coletor, o Comissário Municipal e outras pessoas sobre a questão de saúde nesta seção, mas sem sucesso.

Além disso, devido à sua localização geográfica, os drenos de Autonagar estão cheios de sujeira de 14 colônias vizinhas. “Eles são todos recolhidos aqui e apesar dos nossos esforços para desassorear e limpá-los, a situação está voltando ao normal”, disse ele.