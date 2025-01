Neta do presidente Joe Biden, Naomi, dá à luz um menino

Parabéns ao 46º Presidente dos Estados Unidos, Joe Bidenque agora é um orgulhoso tataravô. Sua neta, Noemi Bidentornou-se mãe de um menino. Ela deu as boas-vindas ao primeiro filho com o marido, Peter George Heermann Neal. O casal se casou no Gramado Sul da Casa Branca em 19 de novembro de 2022.

Sem mais delongas, aqui estão todos os detalhes que os fãs precisam saber sobre o mais novo membro da família Biden.

Naomi Biden dá as boas-vindas ao primeiro filho com o marido

Após dois anos de casamento, a neta de Joe Biden deu à luz seu primeiro filho na quarta-feira, 8 de janeiro.

A esposa do presidente, Jil Biden, compartilhou uma foto adorável do bebê com seu bisavô em Instagram. Além disso, ele anunciou o nome do filho de Naomi, William Brannon Neal, IV. Além disso, o presidente Biden anunciou a feliz notícia numa conferência de imprensa, afirmando: “A boa notícia é que a partir de hoje sou um bisavô”. Ela também mencionou que o bebê pesa “10 libras e 4 onças”. (através notícias da raposa)

Anteriormente, Joe Biden havia falado sobre viajar à Califórnia para o parto de Naomi em 8 de janeiro. ele disse EUA hoje“Estou prestes a ser bisavô, Jesus Deus. Mas Naomi fará uma cesariana no dia 8 de janeiro.”

Naomi é filha do filho de Biden, Hunter, e ele sempre fica impressionado com seu sucesso estelar como advogada. Na entrevista, o orgulhoso avô disse: “Ela trabalha para um dos maiores escritórios de advocacia. Ele foi para Penn, Columbia Law School. Além disso, Joe Biden teria se tornado o primeiro presidente moderno a se tornar bisavô enquanto ainda estava no cargo.

Profissionalmente, Naomi Biden seguiu o caminho de seu pai, Hunter Biden, como advogado e estudou JD na Columbia Law School. para ela LinkedInO advogado de 31 anos é advogado associado da Arnold & Porter Kaye Scholer LLP.