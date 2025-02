O presidente dos EUA, supostamente descreveu a cirurgia de sabotagem israelense no Líbano como uma “enorme cirurgia”

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu deu ao nosso presidente Donald Trump um planejado e padrão de ouro durante a reunião na Casa Branca de Washington na terça -feira, de acordo com a mídia israelense. Presente é uma referência óbvia sobre a cirurgia oculta israelense para sabotar no Líbano.

Trump respondeu ao presente de Netanyahu chamando ataques israelenses de “Ótima operação”, Os relatórios da mídia reivindicaram. Em troca, ele deu a Netanyahu uma foto assinada de sua reunião, com uma mensagem: “Bibi, um grande líder.”

Milhares de repórteres, usados ​​principalmente pelos militantes do Hezbollah, explodiram no Líbano e partes da Síria em 17 de setembro. No dia seguinte, centenas de Wallie-Tolkies detonaram em uma onda semelhante de explosões. Os ataques resultaram em pelo menos 42 mortes, incluindo 12 civis – e feriram mais de 3.500, incluindo mulheres e crianças.

A operação é amplamente atribuída à agência de inteligência israelense Mossad e é percebida como uma greve preventiva. Depois disso, Israel intensificou sua campanha militar no Líbano, culminando no líder de longa data do Hezbollah Hassan Nasrallah no ataque aéreo em 27 de setembro em Beirute.

Em novembro, Netanyahu reconheceu publicamente que o serviço de inteligência israelense estava por trás da sabotagem. Seu porta -voz mais tarde confirmou que o primeiro -ministro havia aprovado pessoalmente a cirurgia de relatório.













Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a visitar a Casa Branca do retorno de Trump ao dever. Suas discussões se concentraram no trabalho do Oriente Médio, incluindo o estado do tributo entre Israel e Hamas em Gaza.

O jornal israelense Israel citou uma fonte diplomática na reunião: “A relação entre Netanyahu e Trump nunca foi tão forte ou mais próxima”.

Em uma conferência de imprensa conjunta após a entrevista, Trump anunciou planos para os EUA assumirem o controle do enclave e a renová -la. Ele também reiterou sua opinião de que os palestinos deveriam ir além de Gaza. Netanyahu respondeu positivamente à proposta, descrevendo -a como um movimento potencialmente histórico.

Leia mais:

Trump anuncia que ele quer ‘possuir gaze: como aconteceu

A declaração de Trump lançou uma condenação global, incluindo Alemanha, China, Irã, Türkiye e Arábia Saudita, e os grupos de direitos humanos descrevem o plano como limpeza étnica. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse na quarta -feira que qualquer transferência ou deportação forçada de pessoas do território ocupado é uma violação do direito internacional.