Netanyahu diz que Israel se reserva “direito de retomar a guerra se necessário” com apoio dos EUA

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu liderou uma reunião do gabinete de segurança para votar um cessar-fogo em Gaza e um acordo de libertação de reféns que deverá entrar em vigor em 19 de janeiro, em Jerusalém, em 17 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: AFP

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no sábado (18 de janeiro de 2025) que Israel se reserva o direito de retomar os combates em Gaza com o apoio dos EUA e prometeu trazer para casa todos os reféns mantidos no território palestino.

“Reservamo-nos o direito de retomar a guerra, se necessário, com o apoio americano”, disse Netanyahu num comunicado televisionado, um dia antes de o cessar-fogo entrar em vigor.

“Estamos pensando em todos os nossos reféns… prometo que alcançaremos todos os nossos objetivos e traremos todos os reféns de volta.

“Com este acordo, recuperaremos 33 dos nossos irmãos e irmãs, a maioria deles vivos”, disse ele.

Ele disse que a primeira fase de 42 dias, que começa no domingo, foi um “cessar-fogo temporário”.

“Se formos forçados a retomar a guerra, fá-lo-emos pela força”, disse Netanyahu, acrescentando que Israel “mudou a face do Médio Oriente” desde o início da guerra.