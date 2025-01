Netanyahu elogia Trump em anúncio de cessar-fogo ‘temporário’

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou o presidente eleito Trump por seu papel na mediação de um cessar-fogo entre a nação e o grupo militante Hamas.

“Desde o momento em que foi eleito, o Presidente Trump tem estado envolvido na missão de libertar os nossos reféns. “Ele falou comigo na noite de quarta-feira”, disse Netanyahu em comunicado no sábado.

“Ele saudou o acordo e destacou, com razão, que a primeira fase do acordo é um cessar-fogo temporário. Foi o que ele disse, ‘um cessar-fogo temporário’”.

O ex-presidente assumiu o crédito pelo sucesso do acordo e saudou a sua vitória eleitoral como uma grande influência. Trump herdará as negociações do governo Biden na segunda-feira, já que ambos lutaram pelo crédito pelo acordo.

O cessar-fogo e o acordo de reféns entrarão em vigor no domingo.

Netanyahu descreveu o acordo como um acordo provisório de curto prazo, enquanto as negociações para uma segunda fase continuam em curso.

“Tanto o Presidente Trump como o Presidente Biden deram total apoio ao direito de Israel de regressar aos combates se Israel concluir que a segunda fase das negociações é ineficaz. Agradeço muito”, disse o líder israelense.

“Também aprecio muito a decisão do Presidente Trump de suspender as restrições restantes ao fornecimento de armas e munições vitais ao Estado de Israel”, continuou ele.

Israel tem sido criticado pelos violentos ataques aéreos em Gaza, que deixaram dezenas de milhares de mortos. No entanto, Netanyahu disse que as ações do país eram justificadas e solidificaram a sua posição de defesa internacional.

“Cidadãos de Israel, a Guerra da Redenção exigiu de nós decisões difíceis, mas é nessas decisões que a liderança é testada. Estas foram decisões que tiveram em conta as nossas abrangentes considerações nacionais e de segurança. “Lamento não poder detalhá-los todos aqui”, disse ele.

“No dia 7 de outubro recebemos um duro golpe. Sentimos uma dor terrível. Com forças conjuntas repelimos os nossos inimigos e alcançámos resultados consideráveis. “O mundo inteiro, amigos e inimigos, ficou impressionado com estas conquistas históricas.”

