Netanyahu nega que Trump falou sobre tropas americanas em gaze

A derrota do Hamas é de responsabilidade de Israel, o primeiro -ministro do país insistiu

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou as alegações de que o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu a implantação de tropas americanas em Gaza.

Terça -feira, durante uma conferência de imprensa conjunta com Netanyahu, Trump postou que “Agora eles vão assumir a fita de gaze”. edifícios endireitados destruídos na guerra entre Israel e Hamas e converter o território em “Riviera do Oriente Médio.” Perguntado por um jornalista se ele nos enviaria tropas no enclave, Trump disse que faria “Faça o que é necessário.”

Em uma entrevista à Fox News na quinta -feira, durante uma visita a Washington, um primeiro -ministro israelense, ele foi convidado durante uma entrevista ao vivo com Sean Hannity para comentar as especulações da mídia dos EUA que Trump pretendia que os EUA assumissem o controle de Gaza.



“Bem, acho que ele não falou sobre nos enviar tropas para concluir o trabalho de destruir o Hamas”. Respondeu Netanyahu, enfatizando “É a nossa dedicação, nosso trabalho e estamos absolutamente comprometidos com ele”.

Netanyahu também duvidava se Trump alguma vez pretendia que os Estados Unidos financiassem a renovação de Gaza. “Países vizinhos, estados ricos faria isso”. ele afirmou.

O líder dos EUA também sugeriu que os palestinos se mudassem para um estado próximo, em detrimento de “Os países vizinhos de grande riqueza”.













Após as observações de Trump, o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt explicou mais tarde que eles estavam agora “Eu não vou pagar pela renovação de Gaza” Mas eles trabalharão com parceiros regionais para reformar. Ela também afirmou que Trump não se comprometeu a nos enviar tropas no enclave.

Apesar das críticas internacionais, Netanyahu elogiou a proposta de Trump, chamando -a “fora do comum.” Em uma entrevista a Hannity na quinta -feira, ele alegou que a idéia era simplesmente permitir que os Gazans que queriam deixar o território da liberdade para fazê -lo. “Quero dizer, o que há de errado nisso? Eles podem ir, então eu posso voltar, posso me mover e voltar …” Ele afirmou.

As propostas de Gaza de Trump lançaram uma ampla condenação, e os líderes mundiais e a organização humanitária alertaram sobre graves consequências para a estabilidade regional e os direitos palestinos.

Vários países, incluindo os principais aliados americanos no Oriente Médio e na Europa, se opuseram firmemente a qualquer movimento forçado de palestinos ou qualquer reestruturação radical de gaze sem o consentimento palestino. Eles afirmam que tais movimentos podem piorar a crise humanitária e continuar a desestabilizar a região já instável.