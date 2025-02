Netanyahu: “O estado palestino? Na Arábia Saudita. Outro refém de graça amanhã

Benyamin Netanyahu empurra o futuro americano do cinturão de Gaza e a “transferência voluntária” de palestinos fora da enciclista da inflamação da controvérsia com Riad, entre as críticas mais difíceis do plano de Donald Trump: Eles têm muita terra lá ”, disse o primeiro -ministro israelense em um ataque que remove a normalização com o reino – que Riad conecta inseparavelmente o nascimento do estado palestino – e que não é bom para o cessar -fogo em andamento em Gaza.

Enquanto depois de algumas horas de atraso e incerteza, o Hamas divulgou uma lista de três reféns, homens civis que serão libertados amanhã, na quinta rodada da troca de prisioneiros: Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ou Levy. Em troca, Israel libertará 183 prisioneiros palestinos, especificados facções islâmicas.

“Havia um estado palestino, chamado Gaza. Gaza liderado pelo Hamas era um estado palestino e analisou o que conseguimos: o maior massacre do Holocausto ”, disse Netanyahu uma linha israelense recorrente para a qual pode haver paz se o Hamas permanecer”. Em relação à possibilidade do estado palestino como condições para normalizar as relações com os sauditas, Netanyahu negou sua vontade de concluir um “acordo que ameaça o Estado Israel”.

Depois de atacar 7 de outubro, o fracasso no processo de relaxar a relação entre o Reino e o Estado Judaico, Netanyahu várias vezes – a última terça -feira – que ele ainda está ocupado com paz entre os dois países: “Acho que não apenas acho que isso vai acontecer “, disse ele durante sua visita a Washington. No entanto, Riad explicou que não pretende criar vínculos com Israel sem garantias no nascimento do estado palestino e enfatiza que essa posição não é negociável e condena qualquer tentativa de destruir os palestinos de seu país, uma proposta israelense-americana que fez desencadeou críticas difíceis de países árabes e europeus.

Nesta foto, Israel puxa em linha reta e continua a fazer cumprir o plano do magnata, que, enquanto isso, esclareceu como não há “pressa” para dar a especificidade de seus pensamentos e repetiu que não haveria necessidade de implantar tropas nos EUA na zona. Mas algo já está se movendo: nesta semana o chefe do Centcom American, o general Erik Kurill, voou para Israel para encontrar o chefe da IDF Herzi Halevi e avaliar a situação na região. E, de acordo com Axios, que cita algumas fontes, o ministro das Relações Exteriores americano Marco Rubio deve ir pela primeira vez no Oriente Médio após a Conferência de Segurança de Mônaco 14.-16. Fevereiro, com etapas em Israel, Emirates e Arábia Saudita.

Enquanto isso, o governo israelense está tentando minimizar as vozes críticas em casa: depois de ordenar a preparação do plano “voluntário” de transferências de palestinos de Gaza, o ministro da Defesa de Israel, Katz, alertou funcionários e líderes militares para se opor ao Plano do Presidente dos EUA contra o presidente dos EUA Contra o presidente dos EUA contra o plano do presidente dos EUA contra o presidente dos EUA contra o presidente dos EUA contra o plano do presidente dos EUA contra o presidente dos EUA contra o presidente do presidente dos EUA contra o plano do presidente dos EUA contra o presidente dos EUA contra o plano do presidente dos EUA contra o presidente dos EUA antes do Presidente dos EUA. “Eu não sou contra um avião americano”, explicou Binder. “Com base no meu papel, introduzi possíveis consequências nesse tópico”.

Enquanto isso, examinaremos a quinta rodada da troca de prisioneiros e reféns no sábado como parte de um cessar -fogo, que já levou à libertação de 18 sequestrados e centenas de prisioneiros palestinos. O Hamas acrescentou os nomes dos três reféns, que serão lançados algumas horas atrasadas, justificando a acusação de Israel de que eles violaram as condições do cessar -fogo, não permitiram que a chegada a Gaza fosse mínima de assistência para estabelecer um contrato. E bloqueie a entrada da pista de draga para despejar os detritos, com as possíveis consequências de recuperar os corpos reféns a serem devolvidos às forças israelenses. A acusação que mostra claramente como o cessar -fogo continua pendurado nos threads, enquanto ainda aguarda detalhes das negociações para a segunda fase.

