Netanyahu sugere que Israel não pode concluir a retirada do Líbano antes do prazo do cessar-fogo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sugeriu na sexta-feira (24 de janeiro de 2025) que Israel não pode retirar todas as suas forças do Líbano dentro do prazo estabelecido em seu cessar-fogo com o Hezbollah, e Washington parece pronto para pressionar por uma prorrogação.

Segundo o acordo alcançado em novembro, Israel deverá concluir a sua retirada do país no domingo (26 de janeiro de 2025). Os militantes do Hezbollah deverão retirar-se para norte do rio Litani e as forças armadas libanesas patrulharão a zona tampão no sul do Líbano ao lado das forças de manutenção da paz da ONU.

Netanyahu disse num comunicado que o cessar-fogo “se baseia no entendimento de que o processo de retirada poderia continuar por mais de 60 dias”. A declaração prossegue dizendo que o governo libanês ainda não “implementou totalmente” o acordo, em aparente referência ao envio de tropas libanesas.

Autoridades israelenses mantiveram conversações nos últimos dias com os Estados Unidos, que negociaram o acordo junto com a França.

A administração Trump acredita que “uma extensão breve e temporária do cessar-fogo” no Líbano é urgentemente necessária, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes, num comunicado na sexta-feira (24 de janeiro de 2025).

“O presidente Trump está empenhado em garantir que os cidadãos israelitas possam regressar com segurança às suas casas no norte de Israel”, ao mesmo tempo que apoia o novo governo libanês do presidente Michel Aoun, segundo o comunicado.

“Todas as partes partilham o objectivo de garantir que o Hezbollah não tenha a capacidade de ameaçar o povo libanês ou os seus vizinhos”, disse Hughes. Ele disse que os Estados Unidos estão “satisfeitos com o fato de as FDI terem iniciado a retirada das regiões centrais”. Não houve resposta imediata à declaração de Netanyahu por parte do Líbano ou do Hezbollah.

O governo libanês disse que não pode enviar forças para áreas até que as tropas israelitas tenham retirado. O Hezbollah alertou que poderá retomar os combates se Israel não se retirar do Líbano de acordo com o cessar-fogo.

O Hezbollah começou a disparar foguetes, mísseis e drones contra o norte de Israel um dia após o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, ter desencadeado a guerra na Faixa de Gaza. Tanto o Hezbollah como o Hamas são aliados do Irão e o Hezbollah disse que estava a agir em solidariedade com os palestinianos.

Israel lançou ataques aéreos retaliatórios e os lados trocaram tiros durante mais de um ano. A guerra intensificou-se em Setembro, quando Israel realizou uma forte onda de ataques aéreos em todo o Líbano, matando o principal líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e a maioria dos seus representantes. As forças terrestres israelenses invadiram dias depois.

Os ataques aéreos e terrestres israelitas mataram mais de 4.000 pessoas no Líbano, incluindo centenas de civis. No auge da guerra, mais de um milhão de libaneses foram deslocados.

Os foguetes do Hezbollah forçaram cerca de 60 mil pessoas a abandonarem as suas casas no norte de Israel e mataram 76 pessoas em Israel, incluindo 31 soldados. Quase 50 soldados israelenses foram mortos durante operações dentro do Líbano.