Netanyahu voa de Trump ‘para refazer o Oriente Médio’

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu começará amanhã, na segunda -feira, 3 de fevereiro, em Washington, as entrevistas da segunda fase pararam de incêndio em Gaza: seu escritório o informou após a quarta troca entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

O primeiro -ministro israelense se encontrará com o presidente Donald Trump amanhã, o primeiro líder estrangeiro a ser aceito após o juramento do novo presidente. Netanyahu conversou com o Oriente Médio de Steve Witkoff ontem ontem e concordou em “começar quando se encontrarem em Washington”. A data não foi marcada para entrevistas formais, incluindo mediadores e delegações do Hamas e Israel, com a primeira fase de 42 dias, que deve terminar no próximo mês. O escritório de Netanyahu disse que Witkoff conversaria com o Catar e o Egito, os principais mediadores antes de discutir a estréia israelense “etapas para desenvolver negociações, incluindo dados para a saída de delegações para entrevistas”. A segunda fase diz respeito à libertação dos prisioneiros restantes e inclui uma discussão sobre a perspectiva da paz permanente, mas vários membros do governo de Netanyahu são construídos.

Netanyahu ‘com Trump, terei uma comparação histórica’



“Vou a Washington para uma reunião muito importante com o presidente Trump. O fato de este ser seu primeiro encontro com um líder estrangeiro após seu acordo é de grande importância para o Estado de Israel “: Jornalistas disseram aos jornalistas o primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu quando escalamos a sede dos EUA, conversamos sobre” reuniões históricas “em que Falará sobre o futuro do Oriente Médio, que a guerra recente tornou “irreconhecível”. “Encontrar – são as palavras da estréia do posto de Jerusalém antes de subir na asa do Sião – reflete primeiro o poder da aliança entre Israel e os Estados Unidos. Em segundo lugar, enfatiza a profundidade de nosso vínculo, o volume já trouxe grandes resultados para Israel e a região ”, como os acordos de Abraão entre o Estado Judaico e alguns dos principais países do Oriente Médio. “Eu acredito – acrescentou Bibi – que em nossas reuniões também discutiremos os problemas críticos que enfrentamos: derrota do Hamas, retornaremos todos os nossos reféns e comparação com o eixo iraniano em todas as nossas formas, eixo que ameaça não apenas a segurança de Israel, mas também em Médio leste e o mundo inteiro. “Em Washington Netanyahu, ele também anunciou que também teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores Mark Rubius, com a reunião da defesa Pete Hegseth e pelo Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz, bem como de vários membros do Congresso, assim como vários membros de Congresso.

Reprodução reservada © Copyright ANSA