Netflix anuncia aumentos de preços nos níveis padrão, com suporte de anúncios e premium

Netflix Os assinantes estão mais uma vez prestes a ver um aumento de preço em sua fatura mensal.

Na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, a Netflix anunciou que aumentará os preços nos Estados Unidos nos níveis Standard, com suporte de anúncios e Premium.

Quais são os próximos preços para os níveis padrão, suportado por anúncios e premium da Netflix?

Por Variedadeo nível suportado por anúncios custará US$ 7,99 por mês, o que representa um aumento de US$ 1 em relação ao preço atual de US$ 6,99. O nível Premium, que permite quatro transmissões simultâneas, aumentará em US$ 2, de US$ 22,99 por mês para US$ 24,99 por mês.

O plano Standard sem anúncios, por sua vez, sobe US$ 2,50, passando de US$ 15,49 por mês para US$ 17,99 por mês.

“À medida que continuamos a investir em programação e a oferecer mais valor aos nossos membros, ocasionalmente pediremos que paguem um pouco mais para que possamos reinvestir e tornar a Netflix ainda melhor”, disse a empresa em sua carta trimestral aos investidores. “Para isso, estamos hoje ajustando os preços da maioria dos planos nos EUA, Canadá, Portugal e Argentina (que já estavam incluídos na orientação para 2025 que fornecemos em outubro de 2024).

“…Estamos no caminho certo para alcançar escala suficiente para membros anunciantes em todos os nossos países anunciantes em 2025. Uma das principais prioridades em 2025 é melhorar a nossa oferta aos anunciantes para que possamos aumentar substancialmente as nossas receitas publicitárias.”

O anúncio ocorre no momento em que a Netflix também anuncia seu “maior aumento trimestral de assinantes de todos os tempos, com um ganho de 18,9 milhões” no quarto trimestre de 2024.

O serviço de streaming também elevou sua perspectiva de receita para 2025 para “entre US$ 43,5 bilhões e US$ 44,5 bilhões”, o que representa um aumento de US$ 500 milhões em relação às previsões anteriores.

“A Netflix reafirma sua posição de liderança e está absolutamente conquistando o mercado de streaming”, disse o fundador e analista da PP Foresight, Paolo Pescatore. “Agora está a flexibilizar os seus músculos ajustando os preços, dada a sua oferta de programação muito mais robusta e diversificada em comparação com os seus rivais.”