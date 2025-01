Netflix aumenta preços à medida que as assinaturas aumentam

A Netflix planeja aumentar o custo de uma assinatura depois de reportar um de seus melhores trimestres financeiros até o final de 2024.

Um plano básico padrão que inclui anúncios agora custará US$ 17,99, com uma assinatura premium sem anúncios custando aos clientes US$ 24,99 por mês.

A gigante do streaming disse esta semana que adicionou 19 milhões de novos assinantes em todo o mundo durante o quarto trimestre de 2024, impulsionado pelo interesse generalizado em eventos esportivos ao vivo, como os jogos da NFL no dia de Natal e uma luta premiada entre Mike Tyson e Jake Paul em novembro.

A Netflix, que agora tem mais de 300 milhões de assinantes em todo o mundo, disse aos investidores esta semana que projeta receitas que atingirão mais de US$ 43 bilhões em 2025, à medida que a empresa avança para entretenimento ao vivo e experiências de consumo.

Ted Sarandos, CEO ele disse durante uma ligação para investidores Esta semana, expandir sua parceria com a NFL continua sendo uma prioridade para o streamer.

“Portanto, se houvesse um caminho onde pudéssemos realmente fazer a economia funcionar tanto para nós como para a Liga, certamente o exploraríamos”, disse Sarandos. “Mas neste momento pensamos que o negócio de eventos ao vivo é onde realmente queremos estar e os desportos são uma parte muito importante disso, mas também fazem parte dessa expansão”.

A Netflix é uma das várias grandes empresas de tecnologia e entretenimento que conquistaram emissoras e estúdios de cinema tradicionais em busca de participação de audiência e verbas publicitárias, à medida que mais consumidores recorrem ao streaming para entretenimento, esportes e notícias.

Fonte