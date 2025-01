Neto de Carter: ele era o mesmo em público e em privado

Jason Carter, neto do ex-presidente, fez um elogio na quinta-feira cheio de humor e memórias pessoais, dizendo aos enlutados que o 39º presidente era o mesmo homem em público e em privado.

“Em meus 49 anos, nunca notei diferença entre sua face pública e sua face privada”, disse Jason Carter. “Ele era a mesma pessoa, não importa com quem estivesse ou onde estivesse. E para mim, essa é a definição de integridade.”

Jason Carter, presidente do Carter Center, contou as qualidades identificáveis ​​de seus avós, como a forma como penduravam sacolas Ziploc para secar, uma homenagem à sua experiência com a Grande Depressão e às dificuldades de Jimmy Carter ao usar um telefone celular. Ele descreveu seu avô há 50 anos como um “guerreiro do clima” e defensor dos direitos civis que também gostava de uma boa playlist.

“Basicamente, todos esses anos atrás, ele era o primeiro millennial”, brincou Jason Carter.

Jason Carter enfatizou que seu avô viveu uma vida com amor e respeito na esfera política e na vida privada. Destacou o seu trabalho solidário e o seu desejo de ajudar quem vive na pobreza. Ele falou sobre o desejo do ex-presidente de ver a paz em Israel e em Gaza, e como falaria sobre essas questões durante o jantar.

“Ele lutou pela paz com amor e respeito”, disse Jason Carter. “Ele liderou esta nação com amor e respeito. Para mim, esta vida foi uma história de amor desde o momento em que ele acordou até deitar a cabeça.”

Fonte