Neurônios que decidem quando parar de comer

Descobriu i neurônios Quem decide quando Pare de comer: Eles são encontrados em a área mais antiga do cérebroil Tronco encefálicoe pode ser ativar com o novo e discutido medicamento para perda de pesoAgonistas do receptor GLP-1. Isso é comprovado por estudos sobre ratos Publicado Em uma revista de células de cientistas da Universidade de Columbia que assumem isso Neurônios Eles poderiam estar presentes Também no cérebro humanoque abre possibilidade desenvolver Nova terapia anti-bezidade.

“Esses neurônios são Além de qualquer outro neurônio envolvido no controle do sentimento de saciedade ”, diz o coordenador do estudo, Alexander Nectow.” refeição que colocamos bocaou como a comida preencheintestinoou nutrição obtido da comida. Os neurônios que descobrimos são especial como Eles parecem integrar todas essas informações diferentes E outros “.

Os cientistas os identificaram graças a um Técnica de perfil molecular eles são célula Isso permitirá que você distinguir tipos neurônios até aqui Eles pareciam semelhantes entre eles. Para entender melhor sua função, eles os têm geneticamente modificadoEntão você pode ligar E desligar No comando foi atingido por um pacote LUC.

Dessa forma, foi encontrado queativação neurônios Ratos induzidos para comer muito menos e a intensidade com a qual estavam iluminados. velocidade com quem os animais pararam de comer. “É interessante notar que esses neurônios não apenas relatam prisão imediata; Ajuda Eu topi e Gradualmente desacelerar A alimentação deles ”, diz o primeiro autor do estudo Sikanta Chowdhury.

O experimento mostrou que esses neurônios vêm hormônio Que estimula o apetiteEnquanto são ativados e Agonista de Receptor GLP-1A classe de medicamentos cada vez mais popular para o tratamento da obesidade e diabetes. “Em princípio, esses neurônios podem Sinta o cheiro de comidaAssim, Veja eleAssim, Sinta na boca E no intestino E interpretar todos hormônio Os intestinos emitidos em resposta ao ato de comer – diz Nectow – e finalmente, Aproveite todas essas informações Decida quando fazê -lo ”.

