Névoa densa envolve Delhi enquanto a temperatura cai para 9°C, a qualidade do ar permanece na ‘categoria ruim’

Delhi acordou sob um manto de neblina densa na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), quando uma onda de frio varreu a cidade, causando uma queda acentuada nas temperaturas junto com ventos gelados, reduzindo a visibilidade.

A temperatura mínima deverá cair para 8°C durante o dia, enquanto a temperatura máxima deverá permanecer em 16°C, juntamente com “neblina muito densa”, segundo o Departamento Meteorológico da Índia (IMD).

O frio levou moradores de rua a se refugiarem em abrigos noturnos construídos em diversos pontos da cidade. Imagens da área de Sarai Kale Khan, área de Ram Leela Maidan e área de Nigam Bodh Ghat mostraram um número significativo de pessoas abrigadas em casas noturnas com todas as camas ocupadas.

O Conselho de Melhoria dos Abrigos Urbanos de Delhi (DUSIB) também montou 235 tendas de pagode para fornecer abrigo aos desabrigados. Abrigos noturnos foram instalados em diversas áreas da capital nacional, incluindo AIIMS, Lodhi Road e viaduto Nizamuddin.

Para combater o frio, os moradores da capital foram vistos reunidos em torno de fogueiras enquanto as temperaturas continuavam a cair. Segundo dados do Departamento Meteorológico, a temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 10,5°C.

Em Uttar Pradesh, as pessoas se abrigaram em abrigos noturnos enquanto a temperatura caía na cidade de Ayodhya.

Enquanto isso, o índice de qualidade do ar (AQI) em Delhi era de 326 às 6h de quarta-feira, classificado como “muito ruim” de acordo com dados do Conselho Central de Controle de Poluição. A AQI em Delhi tem oscilado na categoria “muito pobre” nos últimos dias.

No início do domingo (5 de janeiro), a Comissão para Gestão da Qualidade do Ar (CAQM) revogou as ações do Estágio III do Plano de Ação de Resposta Graduada (GRAP) em Delhi-NCR após melhoria significativa no índice de qualidade do ar (AQI). No entanto, as medidas da Fase I e da Fase II permanecerão em vigor, disseram as autoridades.

Prevê-se que o nevoeiro denso, os ventos frios e a queda das temperaturas continuem nos próximos dias, e os residentes são aconselhados a manterem-se aquecidos e a minimizarem as atividades ao ar livre, especialmente durante as primeiras horas da manhã e à noite.