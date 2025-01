Névoa densa envolve Delhi; operações de voo afetadas no aeroporto IGI

As operações de voo foram afetadas no aeroporto de Delhi na manhã de sábado (4 de janeiro de 2025) devido ao denso nevoeiro e o IndiGo suspendeu temporariamente as partidas e chegadas.

O Aeroporto Internacional de Delhi (DIAL), em postagem no X às 12h05, disse que devido ao denso nevoeiro, as operações de voo foram afetadas no aeroporto. “Solicitamos aos passageiros que entrem em contato com a companhia aérea em questão para obter informações atualizadas sobre o voo. Lamentamos profundamente qualquer inconveniente causado”, afirmou.

“#6ETravelAdvisory: Partidas e chegadas em #DelhiAirport estão atualmente suspensas devido à visibilidade reduzida”, disse IndiGo em uma postagem no X à 1h05.

A companhia aérea disse ainda que assim que as operações forem retomadas, os voos ainda poderão enfrentar atrasos devido ao congestionamento na zona aérea.

A Air India, em uma atualização para X às 1h16, disse que a má visibilidade devido ao denso nevoeiro está afetando as operações de voo em Delhi e partes do norte da Índia.

O Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGIA) na capital nacional é operado pela DIAL.

Na sexta-feira, mais de 400 voos foram atrasados ​​devido às más condições meteorológicas no aeroporto.

Entre 6h e 20h, houve 303 voos atrasados ​​por mais de 45 minutos no aeroporto IGI, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24. Estas incluem 73 chegadas e 230 partidas que sofreram atrasos superiores a 45 minutos.

(com contribuição do PTI)