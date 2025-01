Nevoeiro cobre Delhi e horários dos trens são alterados

Uma espessa camada de neblina envolveu Delhi na manhã de terça-feira (14 de janeiro de 2025), reduzindo a visibilidade a zero e interrompendo os horários dos trens, disseram autoridades.

Até às 6h, um total de 39 trens estavam atrasados. Alguns trens atrasaram 30 minutos, enquanto outros chegaram até quatro horas.

De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), “a visibilidade zero prevaleceu em Palam desde as 4h30 IST, com ventos de sudeste soprando de 6 a 8 km/h”.

Em Safdarjung, a visibilidade permaneceu limitada a um mínimo de 50 metros em meio a nevoeiro denso desde as 5h30 IST, com ventos calmos, acrescentou o IMD.

Deli registou uma temperatura mínima de 8,9 graus Celsius, 1,5 graus acima do normal, enquanto a qualidade do ar foi registada na categoria má.

De acordo com o boletim de qualidade do ar do CPCB, o AQI às 9h foi registado na categoria pobre com uma leitura de 256.

O IMD previu neblina densa a muito densa para o dia, e a temperatura máxima provavelmente ficará em torno de 19 graus Celsius.

Um IQA entre zero e 50 é considerado bom, 51 e 100 satisfatório, 101 e 200 moderado, 201 e 300 ruim, 301 e 400 muito ruim e 401 e 500 grave.