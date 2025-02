New Delhi Train Stamp

Fontes ferroviárias disseram que havia uma multidão sem precedentes para os passageiros que foram para Kumbh. Os trens especiais trabalhavam desde algumas semanas. O Prayagraj Express estava programado para chegar à plataforma 14, ainda havia algum tempo para o trem chegar, durante esse período, havia um anúncio de um trem especial que foi para Prayagraj da plataforma 12, de modo que os passageiros confusos que embarcariam em Prayagraj eles começou a avançar em direção à plataforma 12.

A polícia de Délhi descobriu que, em sua investigação inicial, a debandada mortal na estação de trem de Nova Délhi ocorreu quando os passageiros estavam confusos entre ‘Prayagraj Express e Prayagraj Special’ e pensaram que poderiam perder o trem, disseram fontes da polícia.

De acordo com a pesquisa preliminar, ocorreu confusão devido ao anúncio de que os trens têm o mesmo nome inicial ‘Prayagraj’, disseram as fontes.

As fontes ferroviárias disseram que dois trens com destino a Prayagraj estavam programados para começar da plataforma 12 e 14. Enquanto os dois trens estavam ligados a Prayagraj, a plataforma 14 era a multidão 12, os passageiros estavam confusos. Os passageiros que cruzam o pé na ponte e os dos degraus que levam a plataforma se derrubaram por outro.

De acordo com as fontes, as informações foram recebidas de um RPF e da estação Master Stampede entre 21h15 às 21h30 antes da saída do Prayagraj Express da plataforma 14 programada às 22h10.

Em 15 de fevereiro, 339 trens transportados para 14 lakh passageiros foram para as estações de Kumbh Mela das Delhi.