New Delhi Train Stamp

O ministro da Railroad de Ashwini Vaishnaw expressou sua dor pela morte de pessoas em uma debandada que ocorreu na noite de sábado na estação de trem de Nova Délhi.

Vaishnaw disse em X: “profundamente entristecido pelo infeliz carimbo afetado por esse trágico incidente” anteriormente, o Ministério das Ferrovias rejeitou os relatórios de quem morreu na debandada.

O ministério ainda não compartilhou o número de mortos ou o número daqueles que correram para o hospital com ferimentos.

Anteriormente, em um Post X, Vaishnaw havia dito: “Situação sob controle na estação de trem de Nova Délhi (NDLS). A polícia de Delhi e a RPF chegaram. Ferido no hospital. Os trens especiais são executados para evacuar a evacuação repentina”. De acordo com um comunicado de imprensa do quadro ferroviário, uma “corrida sem precedentes” foi desenvolvida por volta das 21h30 no sábado na estação de trem de Nova Délhi, perto das plataformas 13 e 14.

“Devido ao aumento repentino dos passageiros, algumas pessoas desmaiaram, o que levou a rumores de uma situação de debandada, causando pânico entre os viajantes. A situação foi controlada pela facilitação do congestionamento”, afirmou o comunicado.

Ele acrescentou: “A Northern Railways operava rapidamente quatro trens especiais para evacuar a corrida inesperada. Como resultado, a multidão agora foi significativamente reduzida”. Os passageiros feridos foram levados para hospitais próximos pela Força de Proteção Ferroviária (RPF) e pela polícia de Delhi, disse ele.

“A Indian Railways ordenou uma investigação de alto nível sobre esse infeliz incidente”, disse o comunicado à imprensa.