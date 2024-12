NewJeans admite que é difícil cancelar horários de shows, mas continua empático com as vítimas do Jeju Air ao fazê-lo!

VIVA – O grupo musical NewJeans transmitiu uma mensagem de condolências através da conta do Instagram @jeanzforfree que administra no dia 30 de dezembro de 2024.

A mensagem dizia: “Em sinceras condolências“, que vinha acompanhada de uma fotografia mostrando os integrantes do grupo usando fitas pretas na gola dos ternos brancos.

A fita preta simboliza o seu respeito e sentimento de luto pelas vítimas do trágico acidente de avião da Jeju Air.

NewJeans é apresentada na 66ª edição da Shining! Japan Record Awards no Japão em 30 de dezembro de 2024, um evento de prestígio na indústria musical japonesa.

Além disso, o grupo também se apresentará no Countdown Japan 24/25 em 31 de dezembro de 2024, o maior festival de final de ano do Japão.

Reportando do AllKpop, NewJeans achou difícil cancelar sua aparição porque tinham horários internacionais planejados com bastante antecedência, mas decidiram usar fitas pretas no palco como um sinal de respeito às vítimas da tragédia do avião da Jeju Air que ocorreu alguns dias mais cedo. .

 Policiais conduzem operação de busca no local da queda do avião da Jeju Air

A tragédia ocorreu na manhã de 29 de dezembro de 2024, quando o voo número 7C2216 da Jeju Air, partindo de Bangkok com destino ao Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, sofreu um acidente durante o pouso.

Havia 181 passageiros no avião, mas infelizmente apenas duas pessoas sobreviveram e outras 179 morreram.

Este incidente deixou profunda dor na família da vítima e na comunidade internacional, incluindo o país natal da vítima, a Tailândia, que perdeu dois dos seus cidadãos na tragédia.

A Jeju Air, uma companhia aérea sul-coreana, emitiu uma declaração oficial sobre esta tragédia e expressou as suas mais profundas condolências às famílias das vítimas.

O avião envolvido neste acidente era um voo internacional que voava na rota Bangkok-Muan, e este incidente foi um dos maiores acidentes aéreos envolvendo companhias aéreas sul-coreanas nos últimos anos.

Esta tragédia não afetou apenas os familiares e amigos das vítimas, mas também tocou muitas pessoas na Coreia do Sul, na Tailândia e em outros países relacionados com o incidente.

Entretanto, embora a NewJeans tenha continuado com o seu calendário de actuações, eles ainda demonstraram profunda empatia e respeito por esta tragédia através dos símbolos de respeito que exibiram no palco.