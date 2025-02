Newsom pede ao Congresso quase US $ 40 bilhões em auxílio à recuperação de incêndio florestal

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), solicitou que o Congresso se apropriasse de quase US $ 40 bilhões para apoiar as comunidades afetadas pelos incêndios florestais que devastaram a região de Los Angeles no mês passado.

Reconhecendo que “o impacto total na economia da Califórnia terá sido completamente quantificado”, o governador solicitou cerca de US $ 39,68 bilhões, em uma carta enviada na noite de sexta -feira à liderança do Congresso e aos presidentes do comitê de atribuições de cada câmera.

Ao apontar que a “unidade de incêndio incêndio” destruiu 16.251 estruturas desde que mais de 16.000 funcionários lutaram contra incêndios, Newsom disse que os fundos solicitados reforçariam “o trabalho de recuperação imediata e a longo prazo necessários para reconstruir vidas e propriedades deste evento catastrófico.

“Como o estado continua a avaliar e avaliar os danos, enquanto os esforços ativos de resposta e recuperação condutiva, esperamos identificar necessidades adicionais de financiamento para ajudar essas comunidades a se recuperar”, escreveu o governador na carta, obtida pela colina na segunda -feira.

O pedido do governador, que foiPrimeiro relatadoPara o Washington Post, ocorreu no meio de um debate em andamento sobre se o estado de ouro deveria receber ajuda sem atender a certas condições.

Mesmo quando os incêndios ainda estavam no pico e antes do presidente Trump assumiu o cargo, o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson (R-La.) E muitos outros republicanos apoiaram os pedidos para fazer estipulações nessa referida financiamento.

Uma discriminação integral do pedido de financiamento associado à carta do governador explicou que US $ 5,29 bilhões ajudariam a fornecer empréstimos com juros baixos a empresas, organizações, proprietários e inquilinos sem fins lucrativos.

Outros US $ 4,32 bilhões seriam usados ​​para subsídios comerciais, o que ajudaria a aumentar a recuperação e impedir as dificuldades econômicas que poderiam vir de eventos futuros de tais incêndios florestais. Além disso, US $ 2 bilhões seriam atribuídos a créditos fiscais de baixa renda, de acordo com a carta.

O pedido estabelece que cerca de US $ 16,8 bilhões forneceriam assistência pública para a recuperação de propriedades e propriedades privadas, como materiais domésticos perigosos e eliminação de detritos, reparos de estradas e pontes, obras de serviço público e necessidades do distrito escolar.

Enquanto isso, cerca de US $ 9,9 bilhões ajudariam a abordar danos consideráveis ​​à habitação e à infraestrutura, incluindo a distribuição do bloqueio federal de bloqueio apropriado para a recuperação de desastres da comunidade, de acordo com a carta.

Outros pedidos dentro do total de US $ 40 bilhões incluíram US $ 36,3 milhões para assistência energética na casa baixa; US $ 12,9 milhões para subsídios de suporte a serviços trabalhistas, médicos e de transporte; US $ 1 milhão para subsídios ao bem -estar infantil; US $ 1,5 milhão para subsídios de serviços sociais; US $ 432,3 milhões para infraestrutura de água; US $ 5 milhões para limpar Brownfields; US $ 2 milhões para melhorar e monitorar a qualidade do ar; e US $ 101 milhões para reparar redes de transporte.

Outros US $ 51 milhões ajudariam a atender às necessidades de curto prazo dos trabalhadores deslocados; US $ 375,8 milhões ajudariam a abordar a saúde do sobrevivente de incêndio; US $ 350 milhões permitiriam ao Serviço Florestal dos Estados Unidos implementar mitigações de defesa de incêndio florestal; E US $ 2 milhões seriam usados ​​para mapear e monitorar os riscos de deslizamentos de terra, de acordo com a carta.

Concluindo sua carta com ênfase na colaboração do Estado-Federal, Newsom enfatizou a necessidade de “ajudar a reparar, restaurar e reconstruir essas comunidades de Los Angeles e sua infraestrutura e economia”.

