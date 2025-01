Newsom responde aos comentários de Trump sobre o incêndio florestal, diz que Biden não ‘fez política’

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), criticou na quarta-feira o presidente eleito Trump pelos comentários recentes que ele fez sobre os incêndios florestais em curso na área de Los Angeles.

“As pessoas estão literalmente fugindo”, disse Newsom a Anderson Cooper, da CNN, em entrevista que foi ao ar em seu programa na quarta-feira. “As pessoas perderam a vida. “As crianças perderam as escolas, as famílias foram completamente divididas, as igrejas foram queimadas.”

“Esse cara queria politizar isso”, acrescentou, referindo-se a Trump. “Tenho muitos pensamentos e sei o que quero dizer. Eu não farei isso. “Hoje estive ao lado de um presidente dos Estados Unidos da América e tive orgulho de estar com Joe Biden, e ele apoiou todas as pessoas desta comunidade, não fez política.”

Biden visitou Los Angeles, junto com o governador da Califórnia, na quarta-feira para um briefing e prometeu seu apoio aos esforços de socorro. Ele também cancelou sua viagem de quinta-feira a Roma enquanto os incêndios continuam.

No início do dia, Newsom recebeu críticas de Trump sobre os enormes incêndios florestais que assolam atualmente a área de Los Angeles, com o presidente eleito dizendo que o governador da Califórnia deveria ter assinado uma declaração para bombear água adicional através do Golden State para evitar a situação.

“O governador Gavin Newscum recusou-se a assinar a declaração de restauração de água que lhe foi apresentada e que teria permitido que milhões de galões de água, provenientes do excesso de chuva e do degelo do norte, fluíssem diariamente para muitas partes da Califórnia, incluindo as áreas que estão atualmente em chamas. de uma forma praticamente apocalíptica”, escreveu Trump na manhã de quarta-feira no Truth Social.

A quantidade de água disponível para ser bombeada do Delta Sacramento-San Joaquin enfrenta restrições devido a regulamentações federais e estaduais para proteger um peixe chamado smelt, embora a primeira administração Trump tenha declarado em 2019 que bombear mais água para abastecer as fazendas não coloca em perigo peixe, de acordo com reportagem de Cal Matters No momento.

“Ele queria proteger um peixe essencialmente inútil chamado smelt, dando-lhe menos água (não funcionou!), mas não se importava com o povo da Califórnia”, acrescentou Trump no post Truth Social.

“Agora o preço máximo está sendo pago. Exigirei que este governador incompetente permita que água bonita, limpa e fresca FLUA PARA A CALIFÓRNIA! Ele é o culpado por isso”, continuou ele. “Além disso, não há água para hidrantes ou aviões de bombeiros. Um verdadeiro desastre!

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

