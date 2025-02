NFL para desembolsar as mensagens do ‘racismo final’ em campo para o Super Bowl

NFL para desembolsar as mensagens do ‘racismo final’ em campo para o...

A Liga Nacional de Futebol (NFL) está substituindo a mensagem “Final Racism” na parte de trás de uma área final do Super Bowl este ano por uma nova frase: “Escolha o amor”.

Este domingo marcará o primeiro Super Bowl desde 2020 sem um modelo de campo final que exibe: “Racismo final”. O outro extremo mostrará a mensagem “Take Us All”, que é usada para todos os jogos, de acordo com o porta -voz da NFL Brian McCarthy.

McCarthy descreveu a escolha da NFL este ano como “apropriada”, dada a recente tragédia que o país sofreu.

“O Super Bowl geralmente é um instantâneo no tempo e a NFL está em uma posição única para capturar e elevar a imaginação do país”, disse McCarthy em comunicado enviado por e -mail.

“‘Chogar Love’ é apropriado de usar, já que nosso país sofreu incêndios selvagens nas últimas semanas no sul da Califórnia, o ataque terrorista aqui em Nova Orleans, o choque de aviões e helicópteros perto da capital de nossa nação e o acidente de avião em Filadélfia, “ele continuou na declaração.

A NFL iniciou os modelos de campo em 2020 como parte de sua campanha “Inspire Change”. As equipes geralmente selecionam suas próprias mensagens para mostrar em suas respectivas áreas finais, mas a liga seleciona a mensagem para o Super Bowl, disse McCarthy.

McCarthy apontou que as equipes mostraram uma variedade de mensagens em campo até agora este ano, incluindo “Final do Racismo”, Stop Hate “,” Vote “e” Choice Love. McCarthy, os chefes mostraram “Chogar Love” e os Eagles mostraram “fim do racismo”.

A decisão de uma nova mensagem da EndZone, primeiro informada por O AtléticoOcorre quando o presidente Trump lançou uma série de esforços para coletar iniciativas para diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo federal.

Vários conglomerados corporativos seguiram o exemplo do presidente e encerraram suas próprias iniciativas da OFI, incluindo as da Target, Walmart, McDonald’s e Tractor Supply Co.

No entanto, o comissário da NFL, Roger Goodell, disse na segunda -feira que a NFL não tem planos de acabar com suas políticas de DEI, dizendo que essas iniciativas melhoram o esporte.

“Nós nos esforçamos para a diversidade, porque achamos que era a coisa certa para a Liga Nacional de Futebol, e continuaremos esses esforços porque não apenas nos convencemos, acho que mostramos que faz a NFL melhorar” , Goodell disse a jornalistas na segunda -feira.

“Não estamos nisso porque é uma tendência a entrar ou uma tendência a sair disso. Nossos esforços são fundamentais para tentar atrair o melhor talento possível para a Liga Nacional de Futebol, dentro e fora do campo ”, acrescentou ele durante seu discurso no estado da liga.

