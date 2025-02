NGT emite um aviso ao governo de Andhra. Sobre as mortes de tartarugas de Olive Ridley, ele ordena que ele envie informações de arrasto

O NGT Southern Bench diz que os departamentos em questão deveriam ter intervindo primeiro para conter a mortalidade maciça das tartarugas e depois prosseguir com o escritório do promotor. | Crédito da foto: B. Thaminharan

O Departamento de Pesca de Tamil Nadu informou que o Banco do Sul da Corte Green Nacional (NGT) para usar os dispositivos exclusivos de tartarugas (TED) em redes de pesca não era viável atualmente devido à sua falta de disponibilidade e à necessidade de ter um lugar no local. design padronizado.

Isso foi informado através de um relatório, apresentado em um Suo motu Caso assumido pelo banco, liderado pelo juiz Pushpa Sathyanarayana e pelo membro especialista Satyagopal Korlapati, após a alta mortalidade das tartarugas de Olive Ridley ao longo da costa de Chennai e Chengalpattu.

Uma Ordem do Governo (GO) de 2015 para a criação de animais, departamento de laticínios e pesca ordenou que todas as redes de arrasto fossem equipadas com TED durante a estação de ninho de tartarugas de novembro a abril. No entanto, o relatório do Departamento de Pesca explicou que, devido à falta de resultados incertos do TED e à necessidade de um design acabado, não era viável fazer cumprir a regra até que um TED padronizado fosse aprovado.

Além disso, um navio de pesca mecanizado de 2016 e os barcos de pesca motorizados em cinco quilômetros náuticos de locais de nidificação de tartarugas marinhas durante a reprodução em Tamil Nadu. No entanto, o relatório do Departamento de Pesca contradiz isso, e qualquer julgamento necessário poderia ter sido concluído desde que o GOS foi emitido em 2015 e 2016, informou o banco.

O banco também apontou que, embora os relatórios do departamento de pesca e o principal conservador principal das florestas destacassem os programas de consciência nos distritos costeiros, apenas 24 navios de pesca em Chennai foram acusados ​​de não usar TED, apesar das acusações de violação com A lei da regulamentação da pesca marinha Tamil Nadu Nadu. na pesca em cinco milhas náuticas.

“Dói dizer que, apesar da aprovação de mais de 10 dias, mesmo em uma situação alarmante, o governo não interveio para interromper a mortalidade em massa ou identificar o motivo do mesmo …”, disse o banco, e acrescentou que interessado Os departamentos deveriam ter intervindo primeiro para interromper a mortalidade maciça das tartarugas e depois prosseguir com o escritório do promotor.

Apesar dos relatos da mídia que sugerem que as autópsias foram realizadas, esses relatórios não foram fornecidos, disse o banco. Também foi especulado que os corpos das tartarugas podem ter se afastado da costa de Andhra Pradesh. Para esclarecer, o banco ordenou que o Departamento de Pesca e os principais chefes conservadores de Andhra Pradesh enviassem seu relatório antes de 7 de fevereiro de 2025.

Além disso, as autoridades de Tamil Nadu receberam instruções para fornecer relatórios diários de mortes por tartarugas a partir de 17 de janeiro e os detalhes das medidas tomadas para evitar mortes mais não naturais ou prematuras.