NHAI tem permissão para extrair areia no lago Perittivakkam, confirma SEIAA

A Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental em Nível Estadual (SEIAA) informou a bancada sul do Tribunal Verde Nacional (NGT) que a Autoridade Rodoviária Nacional da Índia (NHAI) obteve autorização ambiental prévia para extração de areia do lago Perittivakkam no distrito de Thiruvallur como parte da construção de uma via expressa de seis pistas de Chittoor a Thatchur em Andhra Pradesh e Tamil Nadu no âmbito do projeto Bharatmala Pariyojana.

A submissão foi feita numa petição que levantou preocupações sobre a legalidade da actividade mineira. O peticionário alegou que a mineração de areia do lago Perittivakkam foi realizada sem autorização ambiental prévia, violando as disposições da notificação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).

O autor também se referiu à decisão do Supremo Tribunal em Nobre M. Paikada vs. Nobre M. União da Índia (2024), que revogou certas isenções ao abrigo da notificação da EIA, especificamente a cláusula que permitia que certos projetos lineares, como autoestradas, fossem isentos da necessidade de obter autorização para obter terrenos.

Em resposta, AR Rahul Nadh, secretário membro da SEIAA-Tamil Nadu, apresentou uma apresentação esclarecendo que o NHAI obteve a CE necessária para o projecto rodoviário em questão. O CE foi concedido pelo Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas em 21 de dezembro de 2022, após uma revisão minuciosa do EIA e do Plano de Gestão Ambiental. Portanto, a atividade minerária, que fazia parte do projeto, foi abrangida por esta autorização.

Além disso, o colector do distrito de Tiruvallur autorizou a extracção de 20.000 metros cúbicos de solo comum do lago Perittivakkam para a construção da estrada, com base na aprovação técnica do Departamento de Recursos Hídricos. O despacho do Colector Distrital incluía condições que impunham salvaguardas e restrições específicas à actividade mineira e era válido por quatro meses a partir de Fevereiro de 2024.

O Sr. Rahul afirmou que se ocorrer mineração ilegal, ela estará sob a jurisdição do Departamento de Geologia e Mineração ou do Coletor Distrital, e não da SEIAA. O assunto foi postado em 28 de fevereiro para audiência.